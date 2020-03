COLUMNA

Tirabuzón

Japhet Amador desea jugar en Guasave

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Si el temido Covid-19 lo permite, la Liga Mexicana del Pacífico utilizará en su aún lejana edición 2020-2021, la regla de la base intencional “automática”, estrenará la “muerte súbita” a partir del inning 12 en que mandarán a un corredor a la segunda base, limitará la visita al cerrito de mánagers y coaches, y checará con un reloj las pausas de los lanzadores.

Las cuatro, novedades en el circuito, excepto la norma del boleto sin los 4 envíos que se aplicó en la LMP durante 20 temporadas, desde la edición 1975-1976, al igual que el bateador designado que llegó para quedarse, y hasta el ciclo 1995-1996.

Por ahora, los directivos costeños y sus afines regiomontanos, fueron omisos con la obligación de los serpentineros de encarar mínimo a tres bateadores, norma que por cierto, entraría en vigor en la edición 2020 de la Liga Mexicana de verano.

SOBRE el tema, el lector de Mazatlán, Guillermo Osuna, opina: “Me preocupan las medidas que se estarán tomando para reducir el tiempo del juego, seguramente para hacerlo vendible a la televisión, pero en ello están sacrificando la esencia de los resultados del juego, la cual es impredecible”.

“Eso de querer colocar a un corredor en segunda me parece aberrante. En todo caso, es preferible que acorten los partidos a siete entradas y dejen de darle tijeretazos a lo impredecible del juego”, finalizó.

CON la incorporación del cátcher nativo de Guasave, José Heberto Félix, los Algodoneros juntaron nuevamente en sus filas a tres legionarios del róster que se mudó a Jalisco después de la edición 2013-2014.

Los otros son el veterano lanzador tabasqueño Juan Salvador Delgadillo, y el toletero Japhet Amador, aunque a este tendrían que devolverlo a los Charros sin mancha alguna en el uniforme, atendiendo queja de los Diablos Rojos que no lo dejaron jugar.

Amador, quien se casó y vive en Guasave, desea que la transacción se reedite de manera definitiva, y para lo cual favorece que uno de los involucrados en la transacción, el jardinero Maxwell León, declaró que le gustaría quedarse en Guadalajara y su zona conurbada, Zapopan.

“LOS soplones siempre recibirán su castigo”. ¿Quién lo dijo? A) Camelia “La Texana”. B) El ex cátcher de los Astros de Houston, Evan Gattis. C) Jessica Mendoza, comentarista de ESPN y ex asesora de los Mets de Nueva York.

La respuesta: Evan Gattis, el más duro crítico del lanzador Mike Fiers, su ex compañero y detonador del escándalo de robo de señales, con quien celebró el campeonato de la Serie Mundial 2017.

Gattis, quien apiló 139 jonrones y 410 impulsadas en 6 campañas para los Astros, promediando .249, está fuera del Big Show desde 2019 a los 33 años, luego de batear .226 con 25 bambinazos y 78 empujadas en 2018.

**”Lo mejor del beisbol es que hay una crisis cada día”. Gabe Paul, gerente general de Rojos de Cincinnati, Houston Colt 45, Indios de Cleveland y Yanquis de Nueva York.

OBSERVACIONES: Los Leones de Yucatán hicieron de manera virtual una presentación que alienta esperanzas a sus seguidores sobre el regreso del beisbol en 2020: sus nuevos jerseys, en los que predomina el verde ancestral de la franquicia que nació en 1955, pero que se estableció a partir de 1979, tras dos cortos periodos (1955-1958 y 1970-1974).

Un día como hoy, en 2017, falleció a los 81 años, en Weston, Florida, Rubén Amaro, décimo mexicano en Grandes Ligas (1958), ganador del Guante de oro como shorstop en 1964—Cachorros de Chicago-- y único manager azteca con un título de liga fuera del país (Venezuela 1983-1984) y de la Serie del Caribe de 1984 en San Juan, Puerto Rico.