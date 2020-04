COLUMNA

Tirabuzón

MLB iniciaría el 1 de julio

Juan Alonso Juárez

03/04/2020 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Un despacho de la agencia española EFE y con crédito para el programa “The Score”, de una estación de radio de Chicago, reveló uno de los planes de Major League Baseball para luego de la contingencia: una temporada reducida a 100 juegos.

La actividad regular sería del 1 de julio al 15 de octubre, comodines, playoffs y Serie Mundial hasta mediados de noviembre y se cancela el Juego de Estrellas asignado a Los Ángeles que, en compensación, tendría el Clásico de Otoño completo, incluso aún con los Dodgers fuera de la jugada.

Parecido a lo que propone Scott Boras, pero con menos encuentros, sabido que el proyecto del hábil representante de peloteros contempla la actividad normal de 162 fechas que finalizaría en época navideña.

Una más de las ideas descabelladas para algunos, pero bienvenidas en tiempos de cuarentena por una epidemia mundial y cuando se pretende rescatar el ciclo de la pelota. “De lo perdido lo que aparezca”.

MURIÓ Ed Farmer, ex lanzador y cronista de radio durante tres décadas de los Medias Blancas de Chicago, a los 70 años, de causas desconocidas, pero fuera del ámbito de la enfermedad de moda, el Covid-19.

Incluidos los “Patipálidos”, el hoy extinto tiró para nueve clubes de Grandes Ligas -Indios, Tigres, Orioles, Cerveceros, Rangers, Filis y Atléticos-, donde registró 30-43, 75 salvados y 4.30 en carreras limpias.

Fue taponero de los Medias Blancas hasta 1981 en que se mudó a Filadelfia, mientras el entonces mánager Tony La Russa viajó a México a observar a alguien que heredó el cargo, brincando al Big Show directo de la Liga Mexicana y del Pacífico: Salomé Barojas (6-6, 21, 3.54).

A Farmer lo convocaron al Juego de Estrellas de 1980 y en 1975, antes de establecerse en las Mayores, tuvo fugaz paso en la LMB con los Algodoneros de Unión Laguna (0-1 y 27.00 en dos aperturas).

DE acuerdo a versiones en las redes, se supo que una eventual suspensión de la campaña 2020 no recorrerá para 2021 las suspensiones al gerente general y mánager de los Astros de Houston, Jeff Luhnow y AJ Hinch, acusados de hacerse los disimulados en el robo de señales.

Ellos saldarán su deuda con la sociedad haya o no acción de aquí a diciembre del año en curso, lo cual parece razonable, aunque no faltarán los inconformes, por su exclusión de una fiesta que no se llevó a cabo.

Pero habrá que esperar para ver si al ejecutivo nacido en la CDMX y al estratega no se la aplican suavemente, segregándolos del negocio, verbigracia el aporreador Barry Bonds, después de la travesía 2007.

**“Haz lo correcto. Haz tu mejor esfuerzo. Trata a los demás como quieras ser tratado”. Lou Holtz, ex entrenador de la NFL.

OBSERVACIONES: El ex jardinero e instructor de los Cardenales de San Luis, Jim Edmond, se convirtió en el personaje más renombrado del beisbol contagiado de coronavirus. Tiene 49 años. Sólo se sabía de dos activos de las menores de los Yanquis de Nueva York y uno de similar nivel de los Medias Rojas de Boston, además de un empleado de los Rojos de Cincinnati.

En el abandono desde el 2019, el dominicano José Bautista se resiste a irse teniendo al alcance dos metas con que redondearía su extensa y productiva trayectoria: 1500 (1496) imparables y 1000 (975) impulsadas. Aunque se dice que se adiestraba para reaparecer como lanzador de 94 millas con la selección de su país en las eliminatorias olímpicas canceladas.

duartesotoalonso9@gmail.com