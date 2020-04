Tirabuzón

Postergan otra vez japoneses su apertura

Juan Alonso Juárez

04/04/2020 | 00:06 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Las Ligas Central y del Pacífico de Japón postergaron ayer por segunda vez el inicio de su temporada regular, para el 26 de mayo, que será martes, tras recorrer su inauguración del 20 de marzo al 24 de abril.

La nueva prórroga traerá de vuelta a casa al ex ligamayorista Christian Villanueva, quien en febrero se unió a los Luchadores de Nippon Ham y luego regresó a América a mediados de marzo, cuando se salió de control la pandemia del coronavirus.

El ciclo de Villanueva por tan lejanas tierra ha sido muy complejo. En su debut en 2019, fue un constante bajar y subir del elenco de los Gigantes de Yomiuri a su sucursal, amén de una estancia de más de un mes en la lista de lesionados.

La situación del ex jonronero de los Padres de San Diego podría pegar a los planes de los Charros de Jalisco, quienes recién lo adquirieron de los Yaquis de Ciudad Obregón, pero igual y los nipones cancelan y lo sueltan intacto para el otoño-invierno.

La directiva de los Charros ya sabe lo que es lidiar con un legionario mexicano enrolado en Japón y no han tenido queja, concretamente, Japhet Amador, un cumplidor empedernido mientras estuvo en las filas de las Águilas de Rakuten, entre 2016 y 2018.

MUCHO ruido en las redes sociales por el supuesto pedido de un financiamiento de los 16 equipos de la Liga Mexicana al presidente Andrés Manuel López Obrador, en tiempos de una epidemia que los tiene contra las cuerdas.

Incluso, eso no pasó inadvertido para uno de los críticos furiosos del tabasqueño que levantó la canasta a algunos depredadores del presupuesto, el conductor de un noticiero nocturno en la televisión abierta, Ciro Gómez Leyva.

Como decía el ex dueño de los Tomateros de Culiacán, Juan Manuel Ley, palabras más, palabras menos: “que hablen de beisbol, bien o mal, pero que hablen”. Y hoy más que nunca el pasatiempo que ha superado en asistencias al futbol nacional necesita presencia en los medios.

EN la efeméride luctuosa del ex ligamayorista desconocido y/o olvidado: un día como hoy, el 4 de abril de 2008, murió en Phoenix, Arizona, el lanzador de breve paso por la gran carpa, Jerry Crider (5-7, 5, 4.51), a los 64 años, de causas naturales.

Los viejos aficionados de Guaymas deben recordarlo en su única incursión en la Liga Mexicana del Pacífico, en 1973-1974, trabajando, desde luego, para los ya desaparecidos Ostioneros y con buenos resultados: 9-4 y efectividad de 2.21, en 23 juegos, todos como abridor.

Las cenizas de Crider, quien en 1969 tiró para los Mellizos de Minnesota (1-0, 1, 4.71) y en 1970 con los Medias Blancas de Chicago (4-7, 4, 4.45), se encuentran en la catedral del Sagrado Corazón de Jesús, en Ciudad Obregón.

**”Ganar es la cosa más importante en mi vida, luego de respirar, respirar primero, ganar después”. George Steinbrenner, propietario de los Yanquis de Nueva York.

TRES de tres: ¨Oportuna observación del apoderado de Joakim Soria y otros, el cubano Óscar Suárez, respecto a los mexicanos con contratos ligamayoristas, son seis, a saber: Roberto Osuna (Houston), Sergio Romo (Minnesota), Julio Urías (Dodgers), Luis Cessa (Yanquis), Giovanny Gallegos (San Luis) y Soria (Oakland).

Los Algodoneros de Guasave no habían confirmado al mánager Óscar Robles. Ayer lo hicieron sin ocuparse de ello, informando que el ex jugador de cuadro, Trinidad Robles, se une al cuerpo de colaboradores del novel piloto oriundo de Tijuana.

En Monterrey, el muy activo gerente deportivo de los Sultanes de la LMP, Jesús Valdez Jr., consiguió dos refuerzos más, el utility poblano Alberto Carreón, y el serpentinero Luis De la O, ambos procedentes de Jalisco. Se agregan al cátcher Gilberto Galaviz, los jardineros José Juan Aguilar y Francisco Ferreiro y los pítchers Jon Van Meter y Arturo Barradas.

duartesotoalonso9@gmail.com