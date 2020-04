COLUMNA

Tirabuzón

La 'cuarentena' se prolongaría hasta julio

Juan Alonso Juárez

06/04/2020 | 00:06 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Nadie puede precisar cuándo va a terminar la “cuarentena” en nuestro país y en ese escenario llevado a lo que nos ocupa a usted y nosotros, el único circuito profesional con esperanzas de tener diversión en forma y más o menos en tiempo, es la Liga Mexicana del Pacífico, entre octubre 2020 y febrero 2021, incluida la Serie del Caribe en Mazatlán.

Hay quienes dicen, entre los expertos, desde luego, que la contingencia podría expandirse todo junio y parte de julio, afectando aún más intereses y afanes de la Liga Mexicana que ya para entonces, en pánico declarado, o cancelan—poco probable—o de plano se empalman como nunca se han “empalmado” con el calendario LMP.

Estamos hablando, de cumplirse los tétricos pronósticos, de arrancar a mediados de julio para bajar felizmente el telón en noviembre y eso con un rol (102) reducido o a unos 80 juegos, si bien les va.

LA parálisis en el beisbol mundial no es total. Ejemplo, en Nicaragua no ha parado un establecimiento conocido como “primera división de beisbol”, dándose incluso el lujo de castigar a los que no quieran jugar por temor a la pandemia que ha provocado en el mundo más de 60 mil muertos.

Fue el caso de Robbin Zeledón, tercera base de 21 años del equipo Brumas, a quien suspendieron un año, por haber violado la regla de “ética y disciplina”, según agencias informativas y las infalibles redes sociales.

Hasta ayer domingo, Nicaragua era el país latinoamericano con menos infectados y fallecidos después de México, apenas seis y un deceso, de ahí el relajamiento beisbolero que de cualquier manera, no deja de sorprender.

LUEGO de un intimidante mensaje --“los soplones deben ser castigados”-- en las redes para su antiguo compañero de armas, Mike Fiers, el ex cátcher de los Astros de Houston, el recién retirado Evan Gattis, asombró a muchos en reclusión forzada y a los que andan campantes en las calles, diciendo que, efectivamente, merecen ser odiados por “tramposos”.

Y a falta de noticias nuevas no relacionadas con la contingencia, las “viejas” siguen muy de moda gracias a tipos como Gattis, que una vez fuera del Big Show, pretende redimirse, atizando la hoguera.

En tanto el comisionado Rob Manfred también pone de su parte, manteniendo todavía abierto el expediente en el que ya están, confesos y convictos, el gerente y mánager de los Astros, Jef Luhnow y AJ Hinch.

Y una víctima colateral, el puertorriqueño Carlos Beltrán, obligado a renunciar al mando de los Mets de Nueva York que no alcanzó a ejercer, al igual que su paisano, el consagrado Alex Cora, que hoy espera el resultado de las investigaciones a sus Medias Rojas 2018.

**"Saber que he servido a otras personas para mejorar en la vida, es lo que me ha llegado más”. Fernando Valenzuela, Cy Young y Novato del Año en 1981.

OBSERVACIONES: Para algunos no sólo es la incertidumbre sobre si habrá o no temporada, sino que abruptamente fueron arrojados al desempleo en plena emergencia sanitaria, sentidas historias de los serpentineros Junichi Tazawa y Chris Volstad, liberados por los Rojos de Cincinnati y Cody Anderson, por los Marineros de Seattle.

El 6 de abril de 1996, mientras atrapaba elevados en los jardines del Jacob Field, Albert Belle (Cleveland) lanzó deliberadamente una pelota que golpeó al fotógrafo Anthony Tomsic. Belle se aferró a que no lo hizo intencionalmente a pesar de que era su segundo tiro sobre Tomsic, quien lo demandó. Los Indios derrotaron 5-3 a los Azulejos de Toronto.

El lector Alfredo Ortiz, homónimo del legendario zurdo veracruzano, dice y con razón que el utility Alberto Carreón, reciente adquisición de los Sultanes de Monterrey del Pacífico, es jalisciense y en la LMB juega en Puebla.

