Tirabuzón

Charros anuncia regreso de ‘trinca’ cubana

Juan Alonso Juárez

16/04/2020 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ En su comparecencia del diario de manera virtual, el comisionado Rob Manfred dijo no ver cercana una fecha para que el beisbol de Grandes Ligas pueda reactivarse, pero siendo el “campeón de los optimistas” y en un juego de palabras, dice que ahora falta “más poco” para que eso suceda.

Lo que parecen agotadas son las ideas sobre algún plan para cuando llegue el momento de que Manfred salga sin temor a la calle, aunque ya son tantas, que por ahí y un volado merenguero decide la suerte de la temporada 2020.

Se quedaron en el proyecto de los “sets” para la televisión en las llanuras de Arizona, cuyo gobernador se desatendió unos momentos de lo que por obligación y devoción le ocupa, para brindar su apoyo irrestricto a la maquinación de montar la diversión en su estado con las 30 franquicias y los aficionados en casita.

NUEVO retiro inducido por la contingencia. Steve Pearce, Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 2018, en la que, con o sin espionaje, los Medias Rojas de Boston superaron a los Dodgers de Los Ángeles, colgó los spikes.

En 2019, limitado por averías físicas, el primera base y jardinero bateó .189 con un vuelacerca y 9 remolcadas en 29 juegos, después de pegar 3 jonrones en cinco cotejos del Clásico de Octubre, con 8 producidas y average de .333.

Pearce muestra en su hoja de servicios una incursión por la Liga Mexicana del Pacífico, en 2008-2009 (.203, 0, 7), en la nómina de los Venados de Mazatlán que fueron campeones, apuntalados por los hermanos Adrián y Édgar González.

La semana anterior, se salieron del inédito escenario de MLB, el toletero de los Diamandobacks de Arizona, Mark Reynolds, y apenas el lunes lo hizo el aún joven lanzador de los propios Medias Rojas, Austin Maddox.

“AQUÍ se va a jugar pelota”. ¿Quién lo dijo? A) Vitelio García, presidente de la Liga Dominicana. B) El gobernador de Arizona, Doug Ducey, ante la perspectiva de recibir el paquete completo del Big Show. C) Federico Tanco, presidente de la Liga de Beisbol de Argentina.

La respuesta: Vitelio García, en horas de incertidumbre, confiando en que para octubre o noviembre las autoridades de salud den luz verde para el torneo aún considerado el más fuerte en invierno.

UN día como hoy, el 16 de abril de 1942, el lanzador jalisciense Jesús Flores (1.1ip, 4h, 4c, 2l, 1b) debutó en Grandes Ligas con los Cachorros de Chicago y sufrió su primera derrota relevando a partir del tercer inning frente a los Cardenales en San Luis.

Flores, de 27 años y 165 días, fue el tercer nacido en México en actuar al máximo nivel, detrás del jardinero Baldomero Almada, en 1933 con los Medias Rojas de Boston y el segunda base José Luis Gómez, en 1935, promovido por los Filis de Filadelfia.

“Jesse” Flores tuvo su mejor año en 1946, 9-7, un rescate, 4 blanqueadas y efectividad de 2.32 con los Atléticos de Filadelfia y se retiró después de un aceptable rendimiento para los Indios de Cleveland en 1950: 3-3, 4 salvamentos y 3.74.

De por vida, el derecho que en 1987 ingresó al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, donde lanzó en la vieja Liga de la Costa del Pacífico para Hermosillo, registró 44-59, 6 salvados, 11 “lechadas”, 46 juegos completos y 3.18 en carreras limpias.

**“Más que nadie, Hank Aaron me hizo desear que no fuera mánager”. Walter Alston.

OBSERVACIONES: Continúan los decesos entre la gente del beisbol y por causas ajenas al Covid-19: también murieron el ex ligamayorista dominicano y ex líder del gremio de peloteros en su país, Dámaso García (1957-2020) y el ex mánager de los campeones de la Liga Americana 1980, Reales de Kansas City, Jim Frey (1931-2020).

Los Charros de Jalisco anticipan en sus redes el retorno de la consistente “trinca” cubana, el MVP 2019-2020, Dariel Álvarez (.301, 16, 56), Henry Urrutia (.323, 9, 43) y el ex ganador de la triple corona, Elian Leyva (2-1, 4.33).

