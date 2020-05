COLUMNA

Tirabuzón

¿2021, año de Clemens o Bonds?

Juan Alonso Juárez

01/05/2020 | 00:06 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Postergada para 2021 la entronización de Derek Jeter y Larry Walker, prevista para el venidero julio, el próximo año el casi unánime ex shorstop de los Yanquis de Nueva York y el ex Naranjero que agregará un año a su larga espera, podrían tener al lado a otro genuino peso completo, si sucede lo que muchos no descartan.

Que finalmente los expertos del comité elector le bajen a su indignación por las conductas de Roger Clemens y Barry Bonds, cuando testificaron en el congreso estadounidense y elijan al menos a uno de ellos.

Desde 2017, los porcentajes de ambos han ido a la alza, hasta el 61% del brazo de los 7 trofeos Cy Young y el 60.7% del líder jonronero de todos los tiempos, en sus respectivas 8 de 10 oportunidades.

En la papeleta que arrojará a los eventuales compañeros de Jeter y Walker, además de las selecciones del comité de veteranos, Ted Simmons y el sindicalista Marvin Miller, no habrá debutantes del calibre de aquellos y mucho menos del aclamado en 2019, el panameño Mariano Rivera.

Pero del remanente quedan dos a considerar como potenciales sombras de las super estrellas manchadas por los esteroides: el ex lanzador Curt Schillins (70%) y el ex torpedero venezolano Omar Vizquel (52.6%).

UN día como hoy, el 1 de mayo de 1992, falleció en la capital de la República el ex tercera base de origen veracruzano, Celerino Sánchez Pérez, a los prematuros 48 años, a causa de un derrame cerebral.

En 1972 y 1973 cubrió la tercera base de los Yanquis de Nueva York (.242, 1, 30) y fue un destacado bateador en varias Series del Caribe, incluida la primera ganada por una representación nacional, en 1976 (Hermosillo), en Santo Domingo, República Dominicana.

Aún así, Sánchez resultó un caso atípico de un pelotero reconocido y electo al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano en 1994, no obstante sus discretos números en Liga Mexicana (.301, 85, 514) y Liga Mexicana del Pacífico (.283, 76, 365).

También en el Día del Trabajo, en 1991, Nolan Ryan tiró su séptimo juego sin hit ni carrera, ampliando su impresionante récord, mientras los Rangers de Texas vencían 3-0 a los Azulejos de Toronto.

El derecho de la bola más rápida de aquellos días y noches, recetó 16 chocolates y concedió dos bases por bolas, ante 33 mil 439 aficionados en el Arlington Stadium, en una jornada de 2 horas y 25 minutos.

**“No quiero avergonzar a otro receptor por compararlo con Johny Bench”. Sparky Anderson.

OBSERVACIONES.- El top prospect de los Tigres de Detroit, Isaac Paredes, enviado a Venados de Mazatlán, segundo pez gordo en temporada de contingencia sanitaria que dejan ir los Yaquis de Ciudad Obregón. En marzo, mandaron a Jalisco al legionario en Japón, Christian Villanueva.

También suspendieron el campeonato mundial de ligas pequeñas Williamsport, que se celebra en agosto, siendo la primera vez en sus 75 años de historia que en México se detuvo en 1957, con aquellos niños campeones cinematográficos. Se sabe de dos hazañas más poco recordadas: 1958 y 1997.

duartesotoalonso9@gmail.com