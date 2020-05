COLUMNA

Tirabuzón

La Serie del Caribe empezará en enero

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Una tragedia que se ocultó durante casi un año, la del lanzador Blake Bivens, quien se encontraba en Australia en 2019 cuando se enteró por las redes sociales que su cuñado asesinó a su esposa, a su hijo de 14 meses y a su suegra, en Virginia, EU, en agosto.

Bivens, un ex prospecto de los Rays de Tampa Bay, hizo la devastadora revelación durante su participación en un servicio religioso en una iglesia en la que se guardó la sana distancia, de acuerdo a medios informativos del rumbo.

El pelotero tiene 24 años y después de cinco campañas y fracción (26-14, 3.34) en las filiales de los Rays, se marchó al beisbol australiano, donde compiló 1-3 y 4.58 en carreras limpias para Perth Heath.

El criminal, de 19 años, se encuentra a buen recaudo de las autoridades y dependiendo de cómo lo encuentren los especialistas en la materia, será su condena que, desde luego, contempla la pena de muerte.

LA Liga de Corea del Sur se convirtió en la segunda en acción dentro del beisbol organizado, después de la de Taiwán, mientras la pujante y briosa Nippon League Baseball que amagaba con salir en punta, ni siquiera tiene fecha para reanudar su pretemporada.

Así las cosas, en tanto el mejor posicionado, el ex bigleaguer Christian Villanueva, continúa en cuarentena de los Luchadores de Nippon Ham, el jonronero de las menores Roberto Ramos (3-2, 2 h2, 1b), inició su aventura en la KBO como cuarto bat de LGH Twins.

En Corea, al igual que en Taiwán, empezaron sin público en las gradas y con dos noticias, buena y mala. La buena: ESPN finalmente concretó un convenio para la cobertura a América. La mala: eso no incluye a México ni a ningún otro país hispano parlante.

OBSERVACIONES: Sin confirmarlo en sus espacios, el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizales Soto, soltó una exclusiva a una de las plataformas de los Sultanes de Monterrey del 50-50, Multimedios-José Maiz García: que la Serie del Caribe 2021 en Mazatlán se disputará del 31 de enero al 6 de febrero.

Los Algodoneros de Guasave tampoco han detenido el acomodo de abonos rumbo a la aún incierta edición 2010-2021, ofreciendo un descuento del 20 por ciento, en días y noches de forzoso cautiverio en casa.

**”El beisbol es como la iglesia. Muchos asisten y pocos entienden”. Leo Durocher, mánager.

UN día como hoy, el 6 de mayo de 2001, en el estadio Eduardo Vasconcelos, Nelson Barrera alcanzó a Héctor Espino (453) en el primer lugar entre los jonroneros de todos los tiempos en la Liga Mexicana, volándose la barda contra Manuel Rodríguez, de los Cafeteros de Córdoba, que, sin embargo, ganaron 6-4 a los Guerreros de Oaxaca. “MIENTRAS viva no volverán a ser campeones”. ¿Quién lo dijo? A) Javier “Tubo” Gómez, ex portero del Guadalajara. B) El ex ligamayorista Luis Ignacio Ayala, con dedicatoria a los Yaquis de Ciudad Obregón. C) Mike Fiers, el “soplón” de la historia del robo de señales, declarado ya caso cerrado por el comisionado, Rob Manfred.

La respuesta: Javier Gómez (+), tras el silbatazo final que dio el triunfo y el título más reciente del Atlas, en el último juego del ya muy lejano torneo 1950-1951, en el fabuloso futbol de la primera división.