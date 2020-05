COLUMNA

Tirabuzón

Ramos se las come ardiendo en Corea

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO:- Roberto Ramos (.435, 3, 5) atizó su tercer jonrón en dos juegos, lapso en el que bateó .500 (12-6) con 5 impulsadas y 4 anotadas, justificando su posición de cuarto “tronco” de los LG Twins (3-3), que ayer vencieron 9-5 a SK Wyvern, en la Liga de Corea del Sur.

El primera base, quien se fue de 3-1, ha conectado imparables en cada uno de sus seis encuentros, como único foráneo en el orden al bat del club que ocupa el quinto lugar entre 10, a dos juegos y medio del puntero Kiwoom Heroes (6-1).

Con su batazo de cuatro esquinas, Ramos empató el liderato al estadounidense de Kía Tigers, Preston Tucker, y su promedio sólo es superado por el del puntero José Miguel Fernández (.500), cubano de los Osos de Doosan, y del dominicano de KT Wiz, Mel Rojas Jr. (455).

MURIÓ Mary Pratt, lanzadora estelar de aquella liga femenil de los cuarenta y que inspiró para el guión de una película de 1992 (“A League of their Own”), llevando en los roles principales a Tom Hank, Geena Davis y Madonna.

En la historia, titulada en México, “Un equipo muy especial”, y en el que Madonna atrapaba en la pradera central elevados a la Willie Mays o Jim Edmond, Davis era la mejor detrás del plato y con el madero y Hank, un ex jugador alcohólico, el mánager que se la pasaba ebrio y/o crudo, escupiendo en el dogout .

Pratt, quien entre 1940 y 1947 encabezó al equipo protagonista de la cinta, “Melocotones” de Rockford, tenía 101 años de edad y sus últimos días los vivió en un asilo en Quincy, en el condado de Norfolk, Massachusetts.

EL 13 de mayo 2003, Esteban Loaiza ganó su séptima de ocho decisiones para los Medias Blancas de Chicago, camino a la mejor cosecha de su trayectoria, imponiéndose 1-0 a los Orioles de Baltimore, en el Cellular Field (14 mil 397).

Loaiza, que ese año logró 21 victorias y quedó segundo en la pelea por el Cy Young, lanzó siete innings en 5 imparables, recetó siete chocolates y obsequió dos bases por bolas, cediendo su lugar a Tom Gordon y Billy Koch, quien se adjudicó el rescate.

También un día como hoy, en 2006, Jorge “Chato” Vázquez conectó cuatro jonrones y fletó al plato 10, ante el pitcheo de los Olmecas de Tabasco, convirtiéndose en el quinto toletero en la Liga Mexicana con 4 bambinazos en un juego.

Empató la marca impuesta por Derek Bryant (1985, Tamaulipas vs. Rieleros) y a la que accedieron Roy Johnson (1991, Campeche vs. Rieleros), Miguel Ojeda (2000, Diablos Rojos vs. Acereros) y Ricardo Sáenz (2005, Monclova vs. Aguascalientes).

**”Los slumps son como dormir en una cama blanda, fácil entrar, difícil salir”, Johny Bench, para no pocos el mejor cátcher de todos los tiempos.

OBSERVACIONES: Saliendo al paso de especulaciones alarmistas, el comisionado de la Confederación de Beisbol del Caribe, el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, ratificó a Mazatlán como sede de la Serie del Caribe 2021, descartando problemas por el litigio que permitió a las autoridades municipales del puerto embargar el estadio Teodoro Mariscal.

El ex toletero y ex mánager de Gigantes de San Francisco y Nacionales de Washington, Matt Williams, es el piloto de los Tigres de Kia (3-4), en la pelota coreana, donde únicamente hay cupo para tres importados activos. Hasta 2019, Williams fue coach de tercera base de los Atléticos de Oakland.