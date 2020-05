Tirabuzón

Piden a LMP que ayude a jugadores

Juan Alonso Juárez

16/05/2020 | 00:05 AM

(Silvino Silva Lozano, 1939-2020)

CIUDAD DE MÉXICO._ A la Roberto Mansur Galán, su antecesor, el presidente de los Diablos Rojos, Miguel Ojeda Siqueiros, revivió una vieja pugna, metiendo un “calambre” a sus colegas de la Liga Mexicana del Pacífico, exhortándolos a apoyar a los jugadores en receso, a causa del coronavirus.

¿Y nosotros por qué? Podrían responder los empresarios costeños y regiomontanos, que en cuarentena, fumando esperan su ciclo que en términos prácticos, inicia en septiembre y finaliza en enero.

Ahora que si por ahí surge algún espontáneo LMP, agradecido por beneficiarse del negocio exclusivo de desarrollar y vender peloteros de sus homólogos de verano, dispuesto a echar la mano a los protagonistas, algunos de ellos ciertamente “esclavos de oro” alérgicos a los sindicatos y/ o asociaciones, sumará indulgencias para la hora del juicio final.

UN deceso más, ajeno al Covid-19: Murió Bob Watson (.295, 184, 989), ex bigleaguer, gerente general, vicepresidente de Major Leage Baseball y quien en el tercer juego de la Serie Mundial de 1981 era uno de los verdugos de Fernando Valenzuela, hasta que llegó la reacción de los Dodgers de Los Ángeles.

Tenía 74 años y pasó a mejor vida agobiado por problemas renales, informaron los Astros de Houston, para quienes actuó 14 temporadas y Yanquis de Nueva York que lo tuvieron en tres, en una trayectoria con paradas en Boston (1) y Atlanta (3).

En el Clásico de Otoño de 1981, resultó el bat más caliente de los Yanquis, promediando .318 con 2 jonrones y 7 remolcadas, incluido un “bambinazo” de dos rayitas a Valenzuela, en el amanecer del recordado cotejo.

En el ramo ejecutivo, Watson fue gerente de los Astros en 1993 y de los Yanquis en 1996, cuando ganaron la Serie Mundial a los Bravos, la primera de cuatro en cinco años para los neoyorquinos, aunque el hoy extinto dejó el cargo en 1997.

UN día como hoy, en 2001, Rickey Henderson conectó jonrón en su juego 79 abriendo hostilidades, marca vigente, y los Padres de San Diego derrotaron 5-2 a los Mets en el Shea Stadium.

También un 16 de mayo, pero de 1946, Babe Ruth se presentó en el Parque Delta de la Ciudad de México, donde ofreció una exhibición, invitado por el entonces “zar” del beisbol mexicano, Jorge Pasquel Casanueva. El “tour” de Ruth incluyó una estancia en Acapulco.

**"Tiré un montón de bolas y caminé a un montón de bateadores. No es algo de lo que estoy orgulloso, pero aprendí”. Randy Johnson.

OBSERVACIONES: En la Liga Coreana, la lluvia suspendió ayer el segundo juego en la incipiente campaña para LG Twins y Roberto Ramos (.419, 3, 6), quien entró al fin de semana como sexto en el top ten encabezado por el cubano de Doosan Bears, José Miguel Fernández.

Art Howe, ex jugador y ex mánager de 73 años protagonista del concepto “Money Ball” de los Atléticos de Oakland, se convirtió en el tercero de la familia MLB contagiado por Covid-19, detrás de los ex jardineros Jim Edmonds y Webster Garrison.

Falleció en Culiacán el licenciado Silvino Silva Lozano, fundador de Noroeste y a quien el columnista debe, así tal cual, la decisión de haber escogido en la disyuntiva, periodismo deportivo, abogacía y música. De eso va para 39 años, cerca de siete con un trato directo y del cual recordamos un estentóreo ¡licenciado Juárez!, cuando se asomaba a la redacción para algún encargo. Hasta siempre y buen viaje, licenciado.

duartesotoalonso9@gmail.com