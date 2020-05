COLUMNA

Tirabuzón

'Villano' de la Serie del Caribe tiene Covid-19

Juan Alonso Juárez

18/05/2020 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Mientras no pocos lo tunden en medios y redes sociales por considerarlo el “villano” del conflicto con los directivos de los Venados y en el cual un juez federal ordenó el embargo del estadio Teodoro Mariscal, el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, es reportado estable tras dar positivo por coronavirus.

Pero el asunto, obvio, sigue en la agenda del Ayuntamiento, concretamente del secretario del mismo y segundo en el organigrama, José de Jesús Flores Segura, quien ya declaró que al margen del litigio, el club tiene garantizados los permisos y demás requisitos exigidos en el “cuaderno de cargos” de la Confederación de Beisbol del Caribe, para el evento de febrero 2021.

De manera que, la Serie del Caribe en el puerto sinaloense, recomendado a los jubilados y pensionados del mundo como la segunda mejor ciudad para vivir—detrás de Algarave, Portugal—va sobre rieles.

Por eso sorprendió el ultimátum plañidero de la CBPC, firmado por el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, casi haciendo ver a Mazatlán igual que Manaos, Brasil o Ecatepec, Estado de México.

SE fue el tercer fin de semana de mayo y la buena noticia para el comisionado Rob Manfred es que nadie se sumó a la lista de millonarios inconformes por la posibilidad de una reducción en sus salarios.

Por ahora, detrás del pítcher de los Dodgers de Los Ángeles, Alex Wood, quien fue el primero en pegar de gritos, se encuentran su colega de los Rays de Tampa Bay, Blake Snell, el jardinero de los Filis de Filadelfia, Brian Harper, y el tercera base de los Rockies de Colorado, Nolan Arenado.

Wood llamó estúpido a quien aplaudió el proyecto, el toletero en retiro y hoy comentarista en televisión, Max Teixeira, pero Blake Snell, le dijo quítate que ahí te voy, utilizando un lenguaje de carretonero que “convenció” a Harper y Arenado.

Snell, quien tiene un contrato de 5 años y 50 millones de dólares, amenazó con no jugar en tiempos de una pandemia si le bajan el sueldo, con el argumento, quizá válido, de que no se “va a jugar la vida”, ni exponer a su familia, cobrando una m… (shit).

UN día como hoy, en 1981, en Dodger Stadium (52, 439), los Filis de Filadelfia aprovecharon tres imparables contra la sensación Fernando Valenzuela (7ip, 2b, 6k) para hacerle cuatro carreras y poner fin a seguidilla de 8 victorias y 8 juegos completos, incluidas 5 blanqueadas. Score: 4-0.

Mike Schmidt sacudió al zurdo con jonrón solitario después de dos outs en el primer inning y sencillos de Keith Moreland, Gary Matthews y Garry Maddox incrementaron la cuenta en el cuarto, en respaldo a Marty Bystrom.

En la Liga Mexicana, el 18 de mayo de 1993, Matías Carrillo conectó 5 jonrones y remolcó 10 carreras, en una doble cartelera ganada por los Tigres capitalinos a los Olmecas de Tabasco, en el Parque Deportivo del Seguro Social.

**"La vida no es importante a menos que influyas en la vida de otro”. Jackie Robinson.

OBSERVACIONES: Ayer, en Corea del Sur, Roberto Ramos (.378, 4, 7), vio interrumpida una racha de 10 juegos pegando imparables, fallando en sus únicos dos turnos, en la derrota de LG Twins ante Kirwoom Heroes, 9-4.

Complicado, demasiado, el protocolo de Major League Baseball para jugadores, mánagers, coaches, ampáyers, periodistas, cronistas, etc. Todos unidos y en una sola pieza contra el Covid-19, en una temporada inolvidable. Llaman la atención dos de las prohibiciones: no escupir y no pelear.

duartesotoalonso9@gmail.com