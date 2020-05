COLUMNA

Tirabuzón

Sólo una vacuna evitaría colapso en LMB

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Primero dijo que mal interpretaron sus palabras y luego que, dependiendo de la situación de Coahuila cuando se levante la “veda”, autorizará eventos con público en la entidad, incluida la diversión de la Liga Mexicana de Beisbol.

Es el gobernador Miguel Ángel Riquelme, 24 horas después de soltar una “bomba”, anunciando la cancelación de espectáculos con gente en los tendidos lo que resta del año, pegando sin contemplaciones en las fachadas de las tres franquicias insigne del rumbo, léase Saraperos de Saltillo, Algodoneros de Unión Laguna y Acereros de Monclova.

Así volvió el alma al cuerpo del presidente de la LMB, Horacio De la Vega y amigos que le acompañan, en un escenario que de cualquier modo, no ofrece certidumbre para el circuito que antes de renunciar a las ganancias por concepto de taquilla y venta de comidas, bebidas, souvenirs, etc., preferían guardar los bates y las pelotas para 2021.

Riquelme habla de protocolos para dar su “vo.bo” al beisbol y eso es justo lo que complicarían las cosas, ya que mientras no se descubra una vacuna, las reglas irían más allá del cubre bocas y la sana distancia.

Simplemente, se restringiría la afluencia a los parques y eso tampoco convendría al establecimiento de por sí con problemas de asistencia en más de la mitad de su membresía, según sus propios reportes.

Una buena noticia, dentro de lo que cabe, es que los chinos que, involuntariamente, “patentizaron” el virus en el planeta y galaxias aledañas, ya dijeron que en cuanto tengan el antídoto, será un “bien público mundial”.

UN día como hoy, en 2000, el cátcher de los Diablos Rojos, Miguel Ojeda, bateó cuatro jonrones en otros tantos turnos, contra los Acereros de Monclova, en el Parque Deportivo del Seguro Social, empatando la marca compartida por Derek Bryant (Tamaulipas), 1985, vs. Aguascalientes y Roy Johnson (Campeche), 1991 vs. Rieleros.

Ya en el nuevo siglo, también se metieron a garrotazo limpio al exclusivo círculo, dos “barreteros” natos, Ricardo Sáenz (Monclova) 2005, vs. Aguascalientes, y Jorge Vázquez (Tigres), 2006, ante los Olmecas de Tabasco.

Y el 19 de mayo de 1969, Héctor Espino, de los Sultanes de Monterrey, conectó dos cuadrangulares contra los Rojos del Águila de Veracruz, para sumar 8 en 6 juegos, incluida serie versus Diablos Rojos.

**”Esto no afectará mi carrera. Lo único que no puedo hacer es manejar un avión”. Luis Salazar, quien perdió el ojo izquierdo, impactado por un batazo de Brian Mc Can (Atlanta), en un juego de pretemporada.

OBSERVACIONES: Cuando se temía por la suerte del hoy septuagenario, Art Howe, el ex jugador y ex mánager superó pronto la dura prueba del Covid-19, gracias a su fortaleza física, salud y, desde luego, atenciones, en un hospital de Houston.

En cambio, murió en La Romana, República Dominicana, Christhoper Bell, hijo del temido y respetado aporreador de los ochenta y noventa en el Big Show, Jorge (George) Bell, a los prematuros 40 años, a causa de un derrame cerebral.

En vísperas de la tercera semana de actividades en la Liga Coreana, Roberto Ramos es segundo en jonrones (4), tercero en slugging (.784), noveno en bateo (.378) y 21 en impulsadas (7), como novedad de LG Twins.