COLUMNA

Tirabuzón

Ramos alcanzó la cima jonronera en Corea

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO:- Después de un día de asueto y una jornada sin imparables, Roberto Ramos bateó un jonrón de tres carreras y agregó un doble en tres turnos, para ayudar a LG Twins a imponerse 10-6 a Samsung Lions, en el inicio de la tercera semana de actividades en la Liga Coreana de Beisbol.

El batazo de cuatro esquinas del sonorense, su quinto del año y con el cual comparte el primer lugar, dio ventaja de 4-0 a Twins en un primer episodio en el que fabricaron cinco rayitas al ex ligamayorista David Buchanan.

Ramos ha pegado imparables en 11 de sus 12 juegos y alcanzó en la cima del poder al estadounidense Preston Tucker (Kia Tigers) y al local Han Dong.Min (SK Wyverns), además de mantenerse en el top ten con promedio de .400 (40-16) y llegar a 10 remolcadas.

EL nombre del ex lanzador Aurelio Castañeda, de vasta trayectoria en la Liga Mexicana, se agrega al obituario del beisbol que, desafortunadamente, ha estado muy activo en tiempos de pandemia, aunque hasta ahora no se sabe de una baja mortal por esa causa en la pelota profesional.

El fallecimiento de Castañeda, de 56 años y debido a un cáncer pulmonar, fue reportado por los Charros de Jalisco, una de las 9 organizaciones para las que trabajó en verano el derecho que tuvo cifras de 56-91, 32 salvamentos y 5.39 en carreras limpias, entre 1984 y 2002.

Nativo de Río Grande, Zacatecas, pero avecinado en Hermosillo, el que fuera relevista la mayor parte de su extensa vida útil en los diamantes también se asomó brevemente al cotidiano quehacer de la LMP, en las filas de los Tomateros de Culiacán.

**”NO se hagan ‘gueyes’ si no pagaban”. ¿Quién lo dijo? A) El presidente adjunto de los Diablos Rojos, Miguel Ojeda. B) Alejandro Irarragorri, ex presidente de los Venados de Mazatlán y Yaquis de Ciudad Obregón. C) El ex relevista de los Yaquis, Luis Ignacio Ayala.

La respuesta: Alejandro Irarragorri, actual propietario de Santos Laguna y Atlas en la primera división de futbol, opinando sobre los reclamos de algunos clubes de la desaparecida Liga de Ascenso.

UN día como hoy, el 20 de mayo de 1959, en Yankee Stadium (12 mil 775 aficionados), los Tigres de Detroit derrotaron 13-6 a los Yanquis de Nueva York y por primera vez en 19 años los mandaron al sótano.

En la misma fecha, en 1964, el cubano de los Sultanes de Monterrey, José Ramón López, ponchó a 16 Diablos Rojos en juego de 7 innings, 9 en forma consecutiva.

Y en 2012, un coleccionista jamás identificado adquirió por 4 millones 415 mil 658 dólares la camisa que utilizó Babe Ruth en su debut con los Yanquis en 1920, la mayor cantidad pagada por una pieza deportiva en el mundo.

**“Habría despedido a mi madre por la oportunidad de contratar a Billy Martin”. Bob Short, dueño de los Rangers de Texas, cuando botó a Whitey Herzog para llevar a Martin.

OBSERVACIONES: Las declaraciones del venerable Bartolo Colón, en las que se ofrece incluso de batboy, con tal de regresar a Grandes Ligas en 2020, inquietó al ejecutivo de los Acereros de Monclova, Joe Meléndez, quien dijo que antes tiene que cumplir a los campeones de la LMB.

Nicaragua, donde la vida sigue igual, sólo reporta 8 defunciones por Covid-19 y 25 contagiados, pero la agencia EFE informa que los beisbolistas Carlos Aranda y Norman Cardoze y el padre de este, un entrenador, dieron positivo.