COLUMNA

Tirabuzón

Jorge Rubio ponchó a 15 en menos de dos horas

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- EL recién fallecido Jorge Rubio fue el segundo pítcher mexicano en tirar una blanqueada en el Big Show, el 2 de octubre de 1966 para los Angeles de California, ante los Indios de Cleveland, cuando implantó el récord de 15 ponchados aún vigente y compartido con Fernando Valenzuela (1984).

El pionero, el derecho jalisciense Jesús Flores, consiguió un respetable total de 11 en su trayectoria, entre 1944, 1945, 1946 y 1950, trabajando para los Atléticos de Filadelfia y los mencionados Indios.

Y entrados en gastos, el tercero en los tiempos en que se podían contar con los dedos de una mano a los bigleaguers aztecas, Vicente Romo (9ip, 9h, 1b, 4k), en 1969, para los Medias Rojas de Boston, versus Orioles de Baltimore.

Rubio se lució justo en el cierre de la temporada regular, un domingo a plena luz del día en el Anaheim Stadium (13,280) contiguo a Disneylandia, en un duelo con el cubano Luis Tiant que duró solamente una hora y 54 minutos.

**“YO sabía que iba a venir el día y darle la cara a la gente”. A) El ex mánager de los Medias Rojas, Alex Cora. B) Donald Trump, preparando su campaña rumbo a la reelección. C) El ex gerente de los Astros de Houston, Jeff Luhnow.

La respuesta: el puertorriqueño Alex Cora, en su primer encuentro con los medios de su país, donde reconoció su culpa en la trama del robo de señales y alardeó que volverá a dirigir en Grandes Ligas.

UN día como hoy, en 1991, el campo corto capitalino Carlos Rodríguez debutó con los Yanquis de Nueva York, en un revés 4-3 en 15 innings frente a los Rangers de Texas, en el Arlington Stadium (37 mil 691).

Rodríguez falló en tres turnos, negoció un boleto y no se ponchó contra Nolan Ryan y a la defensiva era un mero espectador, hasta que participó en una jugada de doble play en la décima, dejando su lugar en el plato al venezolano Álvaro Espinoza, un episodio más tarde.

El 16 de junio de 1976, el novato Mike Fidrych lanzó su sexto juego completo consecutivo y los Tigres de Detroit doblegaron 4-3 a los Reales de Kansas City.

En la Liga Mexicana, en 1973, los Pericos de Puebla superaron 6-0 a los Piratas de Sabinas, en la inauguración del estadio Hermanos Serdán.

**“Lo que se necesita para ser un manager exitoso es sentido del humor y un buen cuerpo de relevistas”. Whitey Herzog.

OBSERVACIONES: Major League Baseball, cuyo jefe Rob Manfred, se puso ayer pesimista diciendo que podría cancelarse la actividad de 2020, dio luz verde a los scouts de las 30 organizaciones para que con algunas limitantes, por obvias razones, regresen a sus puestos.

Con un retraso de tres meses, inimaginable incluso en el otoño 2019 estigmatizado por el primer caso de coronavirus en China, el beisbol japonés inaugurará su campaña el próximo viernes, a puerta cerrada. La NPB tenía previsto su apertura para el 20 de marzo.

Tendiendo-- walk-off, se dice ahora-- a los Osos de Doosman en el noveno inning, Hanwha Eagles puso fin a una racha de 18 derrotas con la que igualó marca en la KBO y que data de 1985.