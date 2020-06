COLUMNA

Tirabuzón

Tumban del pedestal a David Ortiz

Juan Alonso Juárez

19/06/2020 | 00:06 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Con el semáforo en rojo en el país, Águilas de Mexicali ratificó ayer al mánager Pedro Meré, de cara a la en el alambre edición 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico, y para lo que será su tercera etapa en la organización.

El veracruzano, quien nunca ha trabajado de inicio en el timón fronterizo, reemplazó en noviembre 2019 al americano Bobby Dickerson y los condujo a los playoffs donde cayeron en primera ronda frente a los Tomateros de Culiacán (4-1).

Y, previamente, en el otoño 1917 tomó el lugar del campeón un ciclo antes, Roberto Vizcarra, para conseguir el mejor récord en una vuelta en la historia de la franquicia (26-7) y llevarlos a la ronda semifinales en la que también fueron aniquilados por los Guindas (4-0).

La confirmación de Meré dejó a los Sultanes de Monterrey como los únicos sin dar color sobre el cargo que en su debut en la liga entregaron a Homar Rojas, quien a duras penas los metió a la postemporada.

Trámite resuelto por sus homólogos de Jalisco (Roberto Vizcarra), Mazatlán (Juan José Pacho), Culiacán (Benjamín Gil), Guasave (Óscar Robles), Los Mochis (Víctor Bojórquez), Navojoa (Lorenzo Bundy) y Hermosillo (Juan Navarrete).

Nótese que si el invencible Covid-19 le baja unas rayitas, sea cual fuese la elección de los regiomontanos del binomio José Maiz-Multimedios, la estrategia nacional volverá a ser mayoría, una constante en los últimos años.

Recordemos que en el despegue del ciclo 2019-2020 sólo se conocía a Bobby Dickerson, de vuelta a Mexicali tras una década y, luego, presuroso llegó Bundy a Navojoa para sustituir al novicio Adán Muñoz.

ROBERTO Ramos (.368, 13, 31) reapareció en la Liga de Corea del Sur y se fue de 2-0, no porque los seis días en la enfermería le hayan afectado, sino porque el pitcheo de los coleros Hanwha Eagles lo evadió abiertamente, extendiéndole 3 boletos.

Cuando una lesión en el tobillo derecho y dolores en la espalda lo mandaron al hule el 12 de junio, Ramos se las comía ardiendo, según un macizo .529 (17-9), un jonrón y 6 remolcadas en cinco juegos.

El cuarto bate de LG Twins sigue siendo a estas alturas el único mexicano en acción en el beisbol profesional, pero pronto se le unirá el convaleciente Christian Villanueva, como activo en la Liga Japonesa que, finalmente, hoy romperá el hielo, a puerta cerrada.

UN día como hoy, en 1942, por primera y única vez en su carrera, Joe DiMaggio se ponchó tres veces en un juego, en la derrota de los Yanquis 5-4 contra los Indios, en el estadio Municipal de Cleveland.

El diestro Mel Harder (223-186, 3.86), quien en 3,426 innings y un tercio sólo recetó 1,161 chocolates y registró únicamente en su vida útil de 20 campañas una de más de 100, resultó su verdugo.

El 19 de junio, en 1996, los Sultanes retiraron el número (21) de Héctor Espino, en un encuentro versus Tigres de la Ciudad de México.

**“Cuando doy un jonrón no me importa dónde fue la pelota. Lo que me importa es que se fue”. Mickey Mantle.

ENTRE suspensivos.- La Procuraduría General de República Dominicana ordenó al en apariencia ecuánime, sencillo y bondadoso, David Ortiz, mantenerse lejos de su ex esposa, acusado de violencia doméstica, en el primer “tache” conocido del futuro Salón de la Fama… El presidente de los Tomateros, Héctor Ley López, se unió al coro de la Liga Mexicana, anticipando que sin público, los campeones no juegan… Olmecas de Tabasco participan del fallecimiento de la señora Hilda Acosta Montes, madre de su coach de tercera base, Adulfo Camacho.

duartesotoalonso9@gmail.com