Tirabuzón

Hazaña de Piña y sin hit de Córdova y Rincón

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ En los primeros diez juegos de julio, Roberto Ramos (.326, 16, 38) ya tiene el total de jonrones que bateó en junio, tres, haciendo hincapié en que malestares en el tobillo derecho y espalda lo alejaron del juego durante seis días hábiles.

En el tercer mes de la temporada de la Liga de Corea del Sur, el primera base y designado de LG Twins batea .279 (43-12) con un doble, 5 producidas y 7 anotadas, un resplandor de lo que hizo en su espectacular estreno de mayo: .392, 10 bambinazos y 21 impulsadas en 23 cotejos.

Ramos, sublíder en palos de vuelta entera, detrás de Mel Rojas Jr. (20), la botó ayer en el séptimo inning, con uno a bordo, en una larga jornada de 12 capítulos en la que se fue de 6-2 y hubo salomónico empate (6-6) con los líderes NC Dinos.

Mientras tanto, en Japón, luego de conectar su primer bambinazo la noche del viernes, Christian Villanueva (.154, 1, 2) se quedó en la banca el sábado, en la derrota de los Luchadores de Nippon Ham, 5-3, ante Búfalos de Orix.

LOS Padres de San Diego cumplieron con el trámite de trasladar a la lista de lesionados por 60 días al novato Andrés Muñoz, quien se encuentra convaleciendo de la operación “Tommy John” que lo mantendrá fuera hasta 2021.

La operación, usted se acuerda, se la realizaron el 21 de marzo pasado, unos días después de su única participación en una jornada de la Liga del Cactus y en la que logró un salvamento frente a los Marineros de Seattle.

El derecho debutó en 2019 en Grandes Ligas (1-1, 1, 3.91) y en cada una de sus apariciones acaparó reflectores, tirando en ocasiones 100 millas y un poco más, en un esfuerzo que a querer o no, le pasó pronto la factura en el ligamento del codo derecho.

UN día como hoy, el miércoles 12 de julio de 1978, Horacio Piña lanzó juego perfecto de 9 innings y los Rieleros de Aguascalientes vencieron 3-0 a los Diablos Rojos, en el estadio Alberto Romo Chávez.

Fue el segundo, hasta entonces, en la historia del circuito veraniego.

El 14 de agosto de 1953, un viernes en el Parque Delta, Ramiro Cuevas, de los Tecolotes de Nuevo Laredo, logró el primero también ante los Pingos, 1-0.

El sábado 12 de julio de 1997, Francisco Córdova (9 Ip, 2 b, 10 k) y Ricardo Rincón (1 Ip, 1 b, 1 k) se combinaron para un juego sin hit ni carrera en 10 episodios, en la victoria de los Piratas de Pittsburgh, 3-0, sobre los Astros de Houston.

**"Nolan Ryan es el único hombre que me infunde miedo. No porque me pudiera hacer out, sino porque podría matarme”. Nolan Ryan.

OBSERVACIONES: El gerente deportivo de los Charros de Jalisco, Ray Padilla, dijo que será complicado escoger a los 3 extranjeros con los que empezarían la próxima temporada, entre sus legionarios ya apalabrados: Henry Urrutia, Dariel Álvarez, Stephen Cardullo, Elian Leyva y Austin Bibens-Dirky.

En un “enroque” inédito, los Sultanes de Monterrey contrataron al coach de banca de los Venados de Mazatlán en 2019-2020, Gerardo Álvarez, para el timón acéfalo tras el despido de Homar Rojas. Horas más tarde, se supo que Rojas ocupará el puesto del México-estadounidense en la novena porteña, al lado del mánager Juan José Pacho.

