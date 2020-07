COLUMNA

Tirabuzón

Urquidy no estará en la inauguración

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Astros de Houston enviaron a su lista de lesionados por 10 días a José Urquidy, sin especificar qué duele o afecta al novato que todavía no ha participado en los entrenamientos de verano, en el Minute Maid Park.

“Se encuentran en una condición que les impide presentarse en el campo”, dijo el mánager Dusty Baker, refiriéndose al sinaloense y a otros ausentes del “improvisado” campamento que se abrió el 1 de julio.

Urquidy estaba contemplado para la rotación de abridores encabezada por Justin Verlander, pero todo indica que se perderá cuando menos un par de salidas, dando por hecho su viabilidad para los primeros días de agosto.

El derecho, de 25 años, es el tercer inhabilitado de la legión azteca en la pretemporada, después del pítcher de los Yanquis de Nueva York, Luis Cessa, y el utility de los Cerveceros de Milwaukee, Luis Urías, ambos por coronavirus.

Urquidy registró 0-1 y 5.40 en tres apariciones, una como inicialista, en el spring training suspendido en marzo, 2-1 y 3.95 en 9 cotejos en su debut en las mayores y 1-0 y 0.90 en cuatro de postemporada en 2019.

En ese perfomance, usted se acuerda, aparece su victoria en el cuarto juego de la Serie Mundial en el Nacional Park de Washington, llevando una blanqueada hasta el sexto ining (5.2 Ip, 3 h, 0 c, 0 b) y con la cual los Astros empataron el clásico que pasó a la historia porque ninguno de los contendientes ganó en su parque.

“TENGO 40 años, pero me siento como de 25”. ¿Quién lo dijo? A) Albert Pujols, primera base y designado de los Angelinos de Los Ángeles. B) El lanzador zurdo de los Naranjeros de Hermosillo, Jorge Luis Castillo. C) Rich Hill, el ex Dodger que en 2020 debutará con los Mellizos de Minnesota.

La respuesta: El dominicano Albert Pujols, en vísperas de su temporada número 20 en el Big Show y en que espera abonar al menos la mitad de los jonrones que necesita para meterse al círculo de 700 (44).

**“Yo soy un tipo que solo quería ver su nombre en la alineación de todos los días. Para mí, el beisbol era una pasión hasta el punto de la obsesión”. Brook Robinson, tercera base con 16 guantes de oro, 18 Juegos de Estrellas y electo al Salón de la Fama de Cooperstown en 1983 (92.0%).

Un día como hoy, en 1970, Pete Rose (Cincinnati) casi acabó con la carrera del cátcher Ray Fosse (Cleveland), anotando en el décimo segundo inning la rayita que dio a la Liga Nacional dramático triunfo, 5-4, en el Juego de Estrellas celebrado en el Riverfront de Pittsburgh. Fosse fue brutalmente embestido por Rose.

El 14 de julio de 2000, el comisionado Bud Selig presentó a los equipos un informe en el que destaca que el 46 por ciento de las asistencias a los parques son mujeres, exhortándolos a proporcionarles una mejor atención. Sin embargo, el reporte puntualiza que el 43 % de ellas no podía identificar a un solo jugador del róster del club local.

NOTAS (KBO).- Roberto Ramos (.326, 16, 38) es parte de un triple empate en el segundo lugar de jonrones, detrás de Mel Rojas Jr. (21), de KT Wiz… Rojas igualmente es líder de bateo (.383) y segundo en impulsadas (54)… El ex bigleaguer Eric Jokisch (1.41), de NC Dinos, encabeza el top ten en el que aparecen 5 estadounidenses y el dominicano Raúl Alcántara (3.14), de los Osos de Doosan… El mal tiempo canceló en tres de los cinco frentes el domingo y hoy martes inician nuevos compromisos.