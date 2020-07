COLUMNA

Gana Luis Cessa batalla a coronavirus

Juan Alonso Juárez

17/07/2020 | 00:06 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ A una semana del inicio de hostilidades de la temporada extraordinaria por obra y gracia de la pandemia, los Cardenales de San Luis todavía no tienen certeza en el bullpen respecto a quién será el encargado de bajar el telón, después de 9 innings o más.

En los preliminares, cuando el mánager Mike Shild sabía que no contaría con el cerrador que había elegido, Jordan Hicks, quien convalece de la operación Tommy John, el favorito era el sonorense Giovanny Gallegos, pero el azote del “veinte veinte” forzó un cambio de planes.

Ahora, mientras Gallegos continúa en su casa de Ciudad Obregón, las opciones del estratega se han reducido a Andrew Miller, veterano zurdo que salvó en seis de 11 intentos en su presentación con el equipo el año pasado y Carlos Martínez, derecho dominicano que en 2019 salvó 24 juegos, alterando con los tres.

La situación de Gallegos es tan incierta, que los propios voceros de los Cardenales se encogen de hombros al ser cuestionados por la sentida ausencia del velocista que adquirieron de los Yanquis de Nueva York, en 2018.

PERTINENTE aclaración del lector Silvestre Aguirre, a propósito del fallecimiento del ex jardinero de los Rieleros de Aguascalientes, el sinaloense Cosme Bernal, por coronavirus, en Guasave, a los 63 años.

Dice que no es el primer ex profesional mexicano víctima de la pandemia, citando el caso del joven ex lanzador Aldo Silva, quien en 2013 y 2014 estuvo en rookie de los Bravos de Atlanta (2-3, 1.73) y en 2015 tiró en un juego en la Liga Mexicana con los Saraperos de Saltillo.

Silva, nativo de Guaymas, Sonora, perdió la batalla con apenas 24 años, en Phoenix, Arizona, en aquellos días en los que el Covid-19 empezaba a causar estragos en el vecino país del norte, donde hasta ayer registraban 138 mil defunciones.

OBSERVACIONES: A diferencia del utility de los Cerveceros de Milwaukee, Luis Urías, que resultó positivo en las dos pruebas de rigor, Luis Cessa salió limpio en la segunda, quedando a disposición del piloto de los Yanquis de Nueva York, Aaron Boone.

Christian Villanueva (.214, 2, 4) conectó un sencillo productor de dos carreras en el primer inning, pero los Luchadores de Nippon Ham sucumbieron 4-3 frente a los Marinos de Chibba Lotte, en la actividad de ayer en Japón. El jalisciense se fue de 4-1 con un golpe y un error en la tercera base.

La directiva de los Toros de Tijuana no se duerme en sus laureles, diría el clásico. Aunque usted no lo crea, ya iniciaron la validación de sus abonados para 2021 y hoy viernes y hasta que el brote diga otra cosa, su estadio Chevron será un auto cinema, como uno esos a los que Archie llevaba a Verónica, en Riverdale.

NOTAS KBO: Roberto Ramos (.314, 16, 39) se fue ayer en blanco en una ofensiva de 16 imparables de LG Twins, pero negoció un boleto, impulsó una y anotó otra en tres oportunidades, en la derrota 15-10 ante los Gigantes de Lotte… Los Gemelos, quienes llegaron a ocupar el liderato en mayo, cayeron a 31-30, a diez juegos y medio del puntero NC Dinos… El estadounidense de ascendencia dominicana, Mel Rojas Jr., de KT Wiz, nuevamente se encuentra en la línea de la triple corona con .384, 21 cuadrangulares y 56 remolcadas… SK Wyverns multó a dos de sus jugadores de ligas menores por golpear a uno de sus compañeros, mientras pretendían “poner orden” en una reunión en la que hubo bebidas embriagantes.

Un día como hoy, en 1961, murió a los 74 años en Atlanta, Giorgia, Ty Cobb, 11 veces campeón de bateo y “rey del hit” con 4,189 por casi 60 años. En1985, lo superó Pete Rose, quien se retiró con 4,256.

**“El beisbol es un deporte de equipo jugado por individuos para ellos mismos”. Joe Torre.

