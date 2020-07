COLUMNA

Tirabuzón

Contemplan a ‘Chico’ Herrera para Dodgers

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Bajo el cielo enrarecido por una pandemia, en la pretemporada de Grandes Ligas se están viendo cosas inimaginables en nuestra vida anterior, la de usted amigo lector y en el mundo entero.

Por ejemplo, que en las predicciones para los rósters de apertura, los analistas contemplen seriamente a Francisco “Chico” Herrera, asistente de la casa club de los Dodgers de Los Ángeles, de origen mexicano y ex jugador universitario que “robó” cámara en el jardín izquierdo en los juegos interescuadras en los que nunca se paró en la caja de bateo.

También, que en aras de darle más acción a su pítcher Vince Velázquez, los Filis de Filadelfia permitieron que bateara Aaron Judge cuando ya habían sacado los tres outs y el aporreador de los Yanquis de Nueva York se voló la barda.

Otra, que en el muy nocturno—hora del centro de México—choque del “Cáctus” del viejo oeste, Gigantes de San Francisco versus Atléticos, en el Coliseo de Oakland, los visitantes hicieron historia con una dama en el cajón de coach de primera base, Alyssa Nakken.

Y que en el cotejo que abrió el sinaloense Julio Urías contra los Diamondbacks de Arizona, en Dodger Stadium, trabajaron los cuatro umpires de rigor, entre ellos el mexicano Alfonso Márquez, y uno más en la raya del jardín izquierdo, situación que prevaleció en varios frentes.

¿No hubo presupuesto para un árbitro que cuidara la línea del prado de la derecha o no encontraron quién quisiera salir de casa, por obvias razones? Aunque se conoce que a algunos, los mayores de 60 abriles, los tienen a buen resguardo.

“ESPERO no tengamos que estar volviendo a repasar esto una y otra vez durante el año”. ¿Quién lo dijo? A) El sub secretario de saludo Hugo López-Gattel. B) Dusty Baker, mánager debutante de los Astros de Houston. C) Rob Manfred, a unas horas del inicio de la edición exclusiva para la televisión.

La respuesta: Dusty Baker, quien a los 71 años será el decano de la estrategia en el Big Show, en el mando de los bigleaguers más ventilados con mala vibra, desde los Medias Blancas de Chicago de 1919.

UN día como hoy, en 1923, el estelar de los Senadores de Washington, Walter Johnson, se convirtió en el primero con 3 mil ponches, abanicando a Stan Coveleski, de los Indios de Cleveland. El segundo en lograrlo fue Bob Gibson, de los Cardenales de San Luis, hasta 1974.

Y en la Liga Mexicana, el 22 de julio de 1968, el mánager de los Diablos Rojos, Tomás Herrera, propinó un gancho al “plexus” que mandó a la “lona” al umpire Saúl Álvarez, en el octavo inning de una batalla entre los capitalinos y los Charros de Jalisco. A Herrera lo suspendieron 10 días hábiles.

**“Babe Ruth me hizo una fanática del beisbol. Yo solía ir a Yankee Stadium sólo para verlo batear”. Effa Manley, co-propietaria de Newark Eagles, en la Liga Negra.

OBSERVACIONES: Roberto Ramos (.307, 17, 41) ha perdido más de 50 puntos en su bateo en la Liga de Corea del Sur, pero mantiene, con los naturales altibajos de un carabinero de largo alcance, un paso jonronero en el que pegó 10 en mayo, 3 en junio y 4 en lo que va de julio. En el tercer mes igualmente ha disminuido su producción de carreras (6), después de las 21 y 14, respectivamente.

Murió en Los Mochis, de coronavirus, el periodista de futbol Jesús Muñoz Hernández, padre de José de Jesús Muñoz, jardinero de vasta trayectoria en la Liga Mexicana, con Saraperos de Saltillo y Acereros de Monclova y en la LMP en las trincheras de Cañeros de Los Mochis y Tomateros de Culiacán.