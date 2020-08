COLUMNA

Tirabuzón

Inmortal concedió 11 bases por bolas y blanqueó

Juan Alonso Juárez

01/08/2020 | 00:33 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Desde el campamento de ligas menores de los Mets de Nueva York, el cátcher Bruce Maxwell envió un emotivo mensaje a los Acereros de Monclova (.324, 24, 112), utilizando incluso una palabra “dominguera”.

Nada que ver con el que dedicó el invierno pasado a los umpires de la Liga Mexicana del Pacífico y por lo cual congelaron 10 días y luego dieron de baja los Charros de Jalisco (.265, 1, 5), cuando empezaba a agarrar “gusto” al circuito.

“Me (insuflaste) vida y esperanza. Ustedes son más que un equipo al que jugué. Son familia”, apuntó el nacido en Alemania, quien en diciembre 2019 insultó en las redes a los azules por su “amplia” zona de strike.

Maxwell, más famoso por convertirse en el primer bigleaguer en escuchar el himno nacional de Estados Unidos con una rodilla en el piso, en 2018, espera un pronto llamado al Big Show, en donde registra un performance de .240, 5 jonrones y 42 impulsadas en 127 juegos, con los Atléticos de Oakland.

EL ex utility que recuerdan en Culiacán, Roberto Magallanes, confirmado para labores de asesoría a los bateadores con los Bravos de Atlanta, es el cuarto mexicano en 2020 en Grandes Ligas en roles técnicos.

Se unió al encargado del tráfico en la tercera base de los Diamondbacks de Arizona, Antonio Pérez Chica, al coordinador de infield de los Filis de Filadelfia, Juan Castro y a Rodrigo Barajas, mánager interino en 2019 y ahora coach de receptores y control de calidad con los Padres de San Diego.

También podemos incluir en ese grupo a Vinicio Castilla, asistente de la gerencia de los Rockies de Colorado, pero que en ocasiones se pone el uniforme para auxiliar a los timoneles en turno durante los entrenamientos.

Magallanes realizó esa labor en la recta final de 2019, después de trabajar como titular en la sucursal Gwinnett, en la Liga Internacional AAA, tocándole adiestrar a varios de los buenos muchachos que hoy la rinden en las mayores.

El hermano del ex bigleaguer Everardo, actualmente en las menores de los Medias Blancas de Chicago, se ha revelado como un estudioso del método y estrategia, recordando que en 2013-2014 fue mánager subcampeón en la Liga Dominicana al frente de las Estrellas Orientales.

“SI no puedes respetar el himno nacional, entonces salte al demonio de nuestro país”. ¿Quién lo dijo? A) Susanito Peñafiel y Somellera. B) Mike Ditka, ex entrenador de futbol americano. C) El comandante Hugo Chávez, desde su palco celestial.

La respuesta: Mike Ditka, declarándose de la “vieja escuela” y pidiendo tarjeta roja para los ligamayoristas que han echado montón inclinándose, mientras escuchan el himno estadounidense.

UN día como hoy, en 1941, el zurdo Lefty Gómez sobrevivió al peor momento de descontrol de su carrera, obsequiando 11 bases por bolas, para lanzar una blanqueada de 5 incogibles y conducir a los Yanquis de Nueva York a un triunfo, 9-0, sobre los Cafés de San Luis.

Gómez, electo al Salón de la Fama de Cooperstown por el comité de veteranos en 1972, cedió boletos en todos los episodios, menos en el cuarto y recetó 4 chocolates en un desafío en Yankee Stadium (5,858) que duró dos horas y 20 minutos.

**“El beisbol puede ser lento. La acción comienza cuando el pítcher lanza la pelota. Pero la emoción comienza con el batazo”. Cal Ripken Jr.

EN seguidillas.- El zurdo de los Dodgers, Julio Urías (5 IP, 5 H, 3 R, 3BB, 3K), sin decisión en su presentación contra los Gigantes de San Francisco, abrirá hoy sábado versus Diamondbacks, en Arizona… Los Leones de Samsung (KBO) firmaron por lo que resta de la campaña a Daniel Palka, ex bigleaguer que tras un debut de .240, 27 jonrones y 67 empujadas en 2018, cayó a .107, un bambinazo y 8 producidas en 2019, con los Medias Blancas de Chicago… Sin quitarle ni ponerle (Twitter): “El Estadio Charros ES y SERÁ la única casa de nuestro equipo, ¿entendido?”.

