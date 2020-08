COLUMNA

Tirabuzón

Cantera de Diablos Rojos, la que más vende

Juan Alonso Juárez

02/08/2020 | 00:06 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Diablos Rojos capitalinos presumen en sus plataformas al zurdo nayarita Víctor González, como el séptimo pítcher ligamayorista surgido de su cantera de ubicación conocida en la Academia Alfredo Harp Helú, fundada en Oaxaca en 2008.

No especifican quiénes son los otros, pero suponemos que se refieren a Julio Urías, Roberto Osuna, Víctor Arano, Giovanny Gallegos, Gerardo Reyes y Andrés Muñoz, en un conteo que incluye al de posición, el utility Luis Urías.

Ninguna organización de la Liga Mexicana ha exportado más talento que la escarlata, aunque algunos de mayor relevancia surgieron de diversos hornos, léase Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera, Vinicio Castilla, Óliver Pérez, Jorge Orta, Aurelio Rodríguez, Vicente Romo, Erubiel Durazo, etc.

Los Pingos también embarcaron a Estados Unidos a Salomé Barojas, Rodrigo López, Joakim Soria, Esteban Loaiza, Elmer Dessens, Karim García, Dennis Reyes, Francisco Córdova, Ricardo Rincón, Víctor Álvarez y Óscar Robles.

EL eventual colaborador Gustavo Olague abunda en el tema de moda, el robo de señales, remontándose a la prehistoria con una cita de Bob Feller, el temido lanzador de los Indios de Cleveland en los cuarenta y cincuenta y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

“En el amor, en la guerra y en el beisbol, cuando quieres ganar, tienes que hacerlo como hicimos en la guerra contra los alemanes y japoneses, descifrando códigos”.

También se ocupa de la nueva regla para los extra innings, el corredor en la segunda almohada, a partir del décimo: “Ya van algunos juegos con entradas extras y el propósito de la regla para esos casos, no logra concretarse”.

Añadió que sólo una de las batallas tuvo una duración menor de tres horas, Indios de Cleveland, versus Reales de Kansas City, 10 capítulos y tiempo de dos horas y 52 minutos.

“ODIAS ver lo que pasó a estos tipos porque no instigaron a esto”. ¿Quién lo dijo? A) El dueño de los Astros de Houston, Jim Crane. B) Rob Manfred, sopesando la posibilidad de cancelar la mini temporada, ante la “lluvia” de contagiados por Covid-19. C) El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre los policías que “macanean” a quienes no traen cubrebocas.

La respuesta: Jim Crane, quien después de hacer lo políticamente correcto, despidiendo al gerente general, Jeff Luhnow y al mánager AJ Hinch, por el escándalo del “robo gate”, desea que ambos sean contratados por organizaciones conocidas.

OBSERVACIONES: De acuerdo a Major League Baseball, Víctor González es el mexicano número 130 de todos los tiempos, pero no contempla a los legionarios de doble nacionalidad, dos que tres con servicios prestados a la patria en su “Clásico Mundial”: Adrián y Édgar González, Jorge Cantú, Alex Verdugo, Khris Davis, Rod Barajas y varios más.

A poco más de un mes de la apertura de sus campos de prácticas y el coronavirus imparable, los directivos de la LMP cruzan los dedos para que se haga el milagro de una vacuna para antes de octubre. De lo contrario, cancelan o saldrán detrás del futbol de MLB con diversión a puerta cerrada.

El presidente del comité elector del Salón de la Fama del Beisbol profesional Mexicano, Antonio de Valdez, fue declarado Doctor Honoris Causa, por la Cumbre Mundial del Conocimiento México 2020-2021.

**“El truco está en crecer sin envejecer”. Casey Stengel.

