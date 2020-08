COLUMNA

Tirabuzón

Ramos no afloja; jonrón de Villanueva

Juan Alonso Juárez

22/08/2020 | 00:06 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ La Liga de prospectos de ProBeis se convirtió en la primera en el país en burlar el cerco del coronavirus, iniciando su segunda temporada en el estadio de los Charros de Jalisco, sin público, desde luego, y aplicando las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud.

No se sabe de circuitos conocidos, profesionales o amateurs, en la geografía nacional con actividad a estas alturas, cuando ya son casi siete meses de la pandemia que ha provocado miles de decesos, pero podría ser detonante para el ansiado semáforo en verde a corto plazo, aún sin una cura o vacuna disponibles.

Participan cuatro equipos y al igual que en 2019, con nombres de figuras de Grandes Ligas, activas y retiradas, tocando ahora a los vigentes Joakin Soria y Óliver Pérez y a Juan Castro y Jorge Cantú, éste circulando en la pelota local.

LOS campeonísimos Naranjeros de Hermosillo son los únicos de la membresía de la Liga Mexicana del Pacífico que no han anunciado al menos a uno de sus extranjeros, probablemente porque en el estira y afloja, no han podido acordar con ninguno.

Y llama la atención que hasta ahora son mayoría los foráneos ofensivos confirmados, salvo el ex ganador de la triple corona, el cubano Elian Hernández, quien volverá a hacer causa común en Jalisco con sus paisanos Dariel Álvarez y Henry Urrutia.

Otros lanzadores que ya dieron el sí, bajo las nuevas condiciones económicas, el nicaragüense Juan Carlos Ramírez y el panameño Alberto Baldonado, de los Tomateros de Culiacán, y el americano de los Sultanes de Monterrey, Matt West.

TRES de tres: Roberto Ramos (.296, 27, 58), que ayer pegó jonrón por cuarto juego consecutivo, rinde su segundo mes más productivo en Corea del Sur: .246, 8 jonrones y 11 impulsadas en 16 juegos. En mayo, arrancó con .363, 10 y 21 empujadas en 23.

Después de una ausencia de 21 días, Christian Villanueva (.714, 2, 6) reapareció ayer en la sucursal de los Luchadores de Nippon Ham y se fue de 2-2, incluido un jonrón solitario, en un triunfo 2-1 sobre Tokyo Yakult. En la Liga del Pacífico, batea .186 con 2 bambinazos y 6 producidas.

Manuel Bañuelos (1-1, 3.60) tendrá acción nuevamente este fin de semana en la Liga de Taiwán (1-1, 3.60), abriendo por los Guardianes de Fubon, versus Rakuten Monkeys. El zurdo perdió y ganó contra Uni-Lions en sus primeras dos aperturas.

EL sábado 22 de agosto de 1981, justo un día como hoy, Fernando Valenzuela (8.2 IP, 4 H, 2 R, 12K, 4 BB) logró su primer triunfo tras la reanudación de la temporada suspendida por la huelga, 3-2, a los Cardenales de San Luis, en Dodger Stadium (38,751).

Un jonrón de Derrell Thomas marcó diferencia en el quinto tramo contra Bob Forsch. Salvó Dave Stewart.

El Big Show paró el 11 de junio y regresó el 10 de agosto.

**"A los jugadores les gustan las reglas. Si no tuvieran reglas, no tendrían entonces nada que romper”. Raymond Lee Walls, ex jugador.

