'Manny' Rodríguez no reportaría a Charros

Juan Alonso Juárez

24/08/2020 | 00:06 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Según el colega y amigo de Los Mochis, Apolonio “Poly” Figueroa, se rumora que el romance entre los Charros de Jalisco y su pelotero “franquicia”, José Manuel Rodríguez, alias “Manny”, atraviesa una crisis.

Y todo por el consistente y letal Covid-19 que puso a prueba a los protagonistas del pasatiempo rey, algunos todavía sin comprender a fondo su dimensión en el vital rubro de la economía.

El sinaloense, tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Mexicana del Pacífico, no habría aceptado la reducción del 50 % en su sagrado salario, al igual que dos espontáneos de las redes, léase Félix Pérez (Monterrey) y Rico Noel (Culiacán).

Guardando proporciones, Rodríguez significa para los Charros en su versión LMP, lo que Héctor Espino para los Naranjeros de Hermosillo y si sirve de consolación al gerente deportivo Raymundo Padilla y al binomio Salvador Quirarte-Armando Navarro, una vez el chihuahuense no reportó por cuestiones de pesos.

Fue en la edición 1968-1969 y aunque los Naranjeros extrañaron a su artillero, lograron subirse al “podio” con un honroso tercer lugar, detrás de los Yaquis de Ciudad Obregón y el campeón Cañeros de Los Mochis.

EL reciente estreno de los Tigres de Detroit, el tercera base Isaac Paredes (.250, 1, 6), registró su primer juego de 3 imparables (4-3), en el triunfo a domicilio, 7-4, sobre los Indios de Cleveland.

Otra: Con apuros (1 H, 0 C, 1 K, 2 BB), Sergio Romo (0-0, 3, 1.93) se adjudicó su séptimo “hold”, al ganar los Mellizos de Minnesota, 5-4, a los Reales de Kansas City, en labor de apenas un tercio de inning.

Una más: Mañana, Julio Urías (2-0, 2.74) contra un rival recurrente en 2020, Gigantes, ahora en San Francisco. En dos aperturas, ambas en Dodger Stadium, en el mini torneo, el zurdo registra 0-0 y 2.00 ante la novena de la Bahía.

Y, murió, de causas naturales, en Puerto Cabello, Venezuela, Remigio Hermoso (1947-2020), ex bigleaguer (.211, 0, 8) de breve trayectoria y visto en la Liga Mexicana, en 1975, con los entonces Cardenales de Tabasco (.269, 0, 19). Tenía 72 años.

UN día como hoy, en 1977, el segundo jonrón en la noche de Juan Martínez, solitario, en el inning 20, dio a los Sultanes de Monterrey una victoria sobre los Saraperos de Saltillo, 8-7, para empatar 3-3 la primera ronda de playoffs de la Liga Mexicana, en el estadio Francisco I Madero.

La batalla, de 5 horas y 20 minutos, es la de mayor duración en postemporada.

**"No es tan importante quién comienza el juego sino quién lo termina”. John Wooden, entrenador de baloncesto.

OBSERVACIONES: Porque, literal, está en “chino” averiguarlo, se desconocen las causas por las que Manuel Bañuelos (1-1, 3.60) no tomó su turno en la rotación de abridores de los Guardianes de Fubon, aunque no es difícil suponerlo, conocido el historial de lesiones del duranguense. No tira desde el 16 del mes en curso.

Roberto Ramos (.295, 27, 58), de 4-1 y una anotada, vio rota su racha de cuatro juegos volándose la barda, en la derrota de LG Twins, 4-3 versus Hanwha Eagles, mientras el dominicano Mel Rojas Jr., de KT Wiz, puso fin una sequía atizando su jonrón 30, para afianzarse en la cima de la KBO.

En Japón, la lluvia no dejó jugar ayer a Christian Villanueva (.186, 2, 6), en la sucursal de los Luchadores de Nippon Ham, y es probable que lo llamen al equipo grande para la serie que inician mañana martes, contra los Leones de Seibu.

