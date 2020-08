COLUMNA

Tirabuzón

Giolito tras una hazaña de 82 años

Juan Alonso Juárez

31/08/2020 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ El derecho de los Medias Blancas de Chicago, Lucas Giolito (3-2, 3.09), intentará una hazaña que solamente ha logrado un pítcher en la historia de Grandes Ligas: dos juegos sin hit ni carrera consecutivos.

Lo hizo en casa, el pasado martes 25, contra los Piratas de Pittsburgh (9 IP, 13 K, 1BB) y hoy enfrentará a domicilio a los Mellizos de Minnesota, quienes han aflojado tras espectacular despegue que los mantuvo un rato en la cima de la división Central, hoy en poder de los “Patiblancos”.

El zurdo Johnny Vander Meter, de los Rojos de Cincinnati, es el único que ha repetido el “doble cero”, el 11 de junio de 1938 versus Bravos de Boston y cuatro días más tarde y con dedicación especial para su novia que no se quedó a ver el primero, según la leyenda urbana, ante los Dodgers en Brooklyn.

PARA que no haya dudas, los Charros de Jalisco proclaman en sus redes el retorno del aporreador Japhet Amador, quien no es visto en la Liga Mexicana del Pacífico desde 2018-2019, después de operarse un tobillo y a quien prestaron a los Algodoneros de Guasave en la recta final del pasado ciclo.

Por motivos ajenos a la directiva tapatía, concretamente, el gerente deportivo Raymundo Padilla, su contraparte no pudo utilizar al designado y primera base, porque los Diablos Rojos no lo permitieron, argumentando que aún no completaba su rehabilitación.

Amador no oculta sus ganas de jugar en Guasave, donde contrajo nupcias y vive, pero tendrá que volver a Guadalajara y zona conurbada a disparar los cañonazos que lo convirtieron en uno de los favoritos de la entusiasta afición.

Pero no todo es cantar en la oficina de los Charros. En las infalibles redes trasciende que Padilla, en un escenario aún sin contexto, padece pesadillas debido a la amenaza de no reportar de dos de sus estelares: el camarero José Manuel Rodríguez y el cátcher Gabriel Gutiérrez.

A ambos no les salen las cuentas en la nueva normalidad que ha afectado la economía de todos, y se sabe que disponen de un plazo para decidirse: 15 de septiembre. El clásico, “cabresteas o te ahorcas”.

“HASTA gratis hubiera ido a trabajar a Sultanes”. ¿Quién lo dijo? A) Jesús Valdez Jr., ejecutivo mazatleco de la nueva ola. B) El jardinero cubano Félix Pérez. C) Alexander Azuaje, cronista de radio y televisión.

La respuesta: Jesús Valdez Jr., quien lleva algunos meses ejerciendo como gerente deportivo de los Sultanes de Monterrey, rumbo a la segunda participación de la próspera organización en la pelota invernal.

OBSERVACIONES: El único abridor en existencia de la legión azteca, el Dodger Julio César Urías (2-0, 3.62), está programado para mañana martes, contra los coleros del Oeste, Diamondbacks, en Phoenix, Arizona.

Roberto Ramos (.298, 29, 64), que ayer se voló la barda en un juego que terminó empatado, rindió en agosto su segundo mejor mes a la ofensiva en Corea del Sur: .276, 10 palos de vuelta entera y 17 impulsadas. En mayo, bateó .375 con 10 jonrones y 21 remolcadas

El importado de LG Twins se acercó a tres del líder de KBO, el dominicano de KT Wiz, Mel Rojas Jr., y a uno de empatar el récord para un legionario paisano de usted, impuesto por Karim García en el verano 2008.

**"No puedes saber cuánto espíritu tiene un equipo hasta que empiezas a perder”. Rocky Colavito.

