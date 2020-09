COLUMNA

'Souvenirs' de Manny Ramírez en Australia

Juan Alonso Juárez

05/09/2020 | 00:06 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Sultanes de Monterrey (LMP) son los únicos que no han publicado su róster y por ende, tampoco fecha para la apertura de su campo de entrenamiento, en su monumental estadio.

Aunque en una semblanza del veterano Édgar González Elizondo en sus redes sociales, casi dan por hecho que el ex bigleaguer será el abridor del juego inaugural contra los Charros de Jalisco, el 15 de octubre.

El ex ligamayorista es por mucho el más experimentado del elenco que entregarán al piloto debutante Gerardo Álvarez y llama la atención un dato sobre su fachada de 1.88 de estatura: que llegará a los ensayos con 20 kilos menos, una barbaridad.

González se apunta para su temporada 20 en la Liga Mexicana del Pacífico, en donde solamente había servido a las causas de Naranjeros de Hermosillo y Tomateros de Culiacán, cuando los Sultanes lo eligieron como su primera selección en el draft de expansión, en mayo 2019.

TRES de tres: Luis Cessa (0-0, 1, 3.29) no había permitido carreras en cuatro relevos consecutivos para los Yanquis de Nueva York, con un salvado, 4 chocolates y un boleto en 5 innings, abonando sus posibilidades de abrir en alguna emergencia del mánager Aaron Boone.

Roberto Ramos (.294, 30, 67) tuvo ayer en la KBO una jornada larga, de 6-1 en 12 innings, en un empate de LG Twins. Y en Japón, Christian Villanueva (.216, 3, 11), de 4-2 y una producida, al perder los Luchadores de Nippon Ham ante Leones de Seibu, 6-2.

Los Blue Sox Sydney, de la liga invernal de Australia, iniciaron la venta de las camisolas del dominicano Manny Ramírez, quien a los 48 años hará otro de sus cíclicos regresos al juego que lo hizo rico y famoso. El costo es de poco más de 70 dólares.

EL fallecimiento de la “vedette” Wanda Seux, en la CDMX, nos trajo a la mente una escena de un mediodía de septiembre de 1984, en la alberca de un hotel de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sede de una de aquellas convenciones de beisbol en las que se pretendía arreglar a la pelota profesional azteca.

Gracias a la claridad del líquido color turquesa se podían apreciar las formas gráciles y firmes de la también actriz de origen paraguayo, de pie, al borde de la pila, platicando animadamente con el mánager de los Diablos Rojos y Águilas de Mexicali, Benjamín “Cananea” Reyes.

Mientras, desde el otro extremo y en ocasiones interviniendo en la charla, observaba el comediante cubano Jorge Zamora Montalvo, el famoso “Zamorita”, y con quien Seux interactuaba en sus presentaciones en una de las pistas del hotel.

De eso hace 36 años y Zamora, compositor del exitazo tropical de los sesenta, “La Boa”, aún circula a sus 92 cumplidos.

EN seguidillas.- Mañana domingo, en Dodger Stadium, Julio Urías (3-0, 3.27) versus Rockies de Colorado, el único de la división Oeste que el sinaloense no ha enfrentado en la edición del coronavirus… El lanzador zurdo Bernardo Flores (1 IP, 2 H, 2 C, 1 K), de los Medias Blancas de Chicago, se convirtió en el segundo estreno entre los México-estadounidenses en 2020, detrás de su colega de los Filis de Filadelfia, el igualmente siniestro, Jo Jo Romero, quien no ha admitido rayitas en cuatro asignaciones… Pat Valaika, jardinero a quien los Naranjeros de Hermosillo sólo aguantaron 7 juegos en 2018-2019 (.037, 0, 1), es una de las revelaciones de los Orioles de Baltimore con 5 jonrones y 9 empujadas en 32 juegos, además de un decente .289.

**"Siempre he odiado expulsar a un tipo de un juego, pero a veces era necesario para mantener el orden”. Carl Hubbard, ex umpire electo al Salón de la Fama de Cooperstown.

