COLUMNA

Tirabuzón

Como a Jorge Pasquel, árbitro expulsó a un directivo

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Otra de las raras aportaciones del Covid-19 a Major League Baseball: la expulsión del gerente general de los Nacionales de Washington, Mike Rizzo, por no usar cubre bocas, mientras se encontraba en uno de los palcos del estadio de los Bravos de Atlanta.

Lo echó, sin demora ni temor a represalias, estilo Jorque Pasquel en la “época de oro” de la Liga Mexicana, el veterano umpire que oficiaba en la primera base, Joe West, curiosamente, el mismo de las polémicas declaraciones en julio, sobre los muertos por coronavirus en EU y que ameritaron un deslinde de la Asociación de Árbitros.

Según consignan los historiadores de ayer, a Pasquel lo botó del terreno del Parque Delta—que además era propiedad del todopoderoso directivo y a la vez presidente de la LMB-- el ampáyer cubano Amado Maestri, una tarde de 1947,cuando se bajó a protestar una de sus decisiones.

La leyenda relata que el empresario veracruzano no movió un dedo para perjudicar al valiente árbitro, pero lo cierto fue que al día siguiente, Maestri renunció y emprendió la “graciosa huida” rumbo a La Habana.

ROBERTO Ramos (.290, 31, 70) ya tiene en solitario el récord de jonrones en una temporada para un mexicano en el beisbol de Corea del Sur, desplazando a su paisano de Sonora, Karim García, quien lo implantó en 2008.

El siguiente objetivo para el importado de LG Twins son las 111 impulsadas de García, también de ese año, pero necesita de un cierre ciclónico, faltando menos de 40 juegos al reducido calendario regular.

Ramos ha perdido muchos puntos en su average—batea .174 (23-4) en sus pasados 5 juegos--, pero el poder siempre será su aliado aún en momentos de crisis, como el “punch” de los fajadores del boxeo contra las cuerdas.

EN su apunte, nuestro colaborador Gustavo Olague, se refiere a las expectativas y fallidos pronósticos sobre el primer “champion bate” de .400 en Grandes Ligas, desde Ted Williams en 1941, destacando el desplome del barbado jardinero de los Rockies de Colorado, Charlie Blackmon, que ahora promedia .336.

Hasta ayer, los respectivos punteros no eran una amenaza para la marca de Williams: el campo corto de los Nacionales, Trea Turner (.365), y su colega de los Medias Blancas de Chicago, Tim Anderson (.351).

“No se comprende cómo algunos comentaristas con muchos años en el ambiente se atreven con esos augurios, dando la impresión de que ni con el tiempo han entendido lo que es batear esa cifra. Dios nos libre de esos adivinadores”, dice.

OBSERVACIONES: En Taiwán (CPBL), con una semana de descanso, el zurdo Manuel Bañuelos (2-2, 3.00) es probable abridor de los Guardianes de Fubon, este martes contra Uni-Lions, a quienes ya derrotó.

Extraído de la bolsa de la Liga Mexicana del Pacífico el pasado 26 de julio y donde no juega desde hace seis años, el ex ligamayorista Jorge Cantú no aparece en el róster de pretemporada de los Sultanes de Monterrey, quienes serán los últimos en abrir su campo de entrenamiento, el 21 del mes patrio.

**“Puedes construir sobre el éxito de ayer o dejar tus fracasos atrás y empezar de nuevo. Así es la vida y el beisbol”. Bob Feller.