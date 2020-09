COLUMNA

Tirabuzón

Piden examen toxicológico para David Ortiz

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Aclara el ex ligamayorista Jorge Cantú que aunque su nombre no figura en el róster de pretemporada de los Sultanes de Monterrey, no se descarta para su primera incursión en la Liga Mexicana del Pacífico, desde 2013-2014.

Pero tampoco lo asegura en una posición relajada que le permite sopesar pros y contras, a diferencia de la mayoría de sus colegas que solo esperan la fecha indicada para reportar a los entrenamientos.

Cantú, veterano, fuera de foco de la LMP y lo que se quiera, parecía la pieza que necesita una novena de expansión urgida de talento nacional, pero la emergencia sanitaria que ha cambiado la vida a todos, lo ha puesto a dudar.

LOS recientes estrenos en Grandes Ligas, los lanzadores Humberto Castellanos (Houston) y Jesús Cruz (San Luis), están entre los invitados a las prácticas de los Charros de Jalisco, además de dos elementos clave supuestamente en rebeldía: Gabriel Gutiérrez y José Manuel Rodríguez.

También incluyeron al pítcher del rumbo que espera llamado de los Dodgers de Los Ángeles, Gerardo Carrillo, y al aporreador Japhet Amador que no participa desde 2018-2019 y a quien el ciclo anterior prestaron a los Algodoneros de Guasave.

En medio de una crisis que dejó sin argumentos a los detractores del circuito, al limitar la presencia de importados, los Charros presumen su principal virtud, una sólida base nacional a la ofensiva, ahora reforzada por Amador y las proyecciones favorables al joven Julián Tirso Ornelas, en los prados.

Pero aún hay más: Los Charros, que han citado a su contingente para el 14 del mes en curso, esperan del frente japonés para la segunda mitad al ex bigleaguer, Christian Villanueva, y en una de esas, vuelven a hacer conexión con Sergio Romo.

CON sus dos remolcadas de ayer, Roberto Ramos (.290, 31 Jrs., 72 Cp) alcanzó la segunda mayor cifra para un mexicano en la Liga de Corea del Sur, de Jorge Cantú en 2014, en el bando de los Osos de Doosan. El récord (111), usted lo sabe, lo implantó Karim García en 2008.

Otra: Mañana jueves, en jornada diurna, José Urquidy (0-0, 4.91) tendrá su segunda apertura de la campaña para los Astros, en el último de una serie de cuatro cotejos contra los Atléticos de Oakland, en Houston.

Una más: El cubano que idolatran en Los Mochis, Yoannys Quiala, debutó ayer en Taiwán con los Guardianes de Fubon y como un anticipo, sin despeinarse, colgó 4 argollas, intimidando en ocasiones con rápidas de 94 millas.

Y, en República Dominicana, los abogados de la ex pareja sentimental de David Ortiz, solicitaron a un juez un examen toxicológico para el ligamayorista en retiro, por considerar que “pasa de ser una persona afable a comportarse como un ogro impresentable que profiere abusos, amenazas y grave violencia verbal”.

**“Sueño despierto como todos los demás. Solo que lo hago con mi cuerpo de frente al campo, así todos creen que estoy atento”. Greg Maddux, cuatro veces ganador del Cy Young.