COLUMNA

Tirabuzón

Gallegos, inhabilitado; Kirk, el 136

Juan Alonso Juárez

12/09/2020 | 00:06 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Cardenales de San Luis colocaron en su lista de lesionados a su cerrador Giovanny Gallegos (1-2, 4, 3.94) y la buena noticia, tratándose de un lanzador, es que no se lastimó el brazo, sino la ingle.

De cualquier modo, no deja de ser un problema para el mánager Mike Shildt, quien desde antes del eterno brote había pensado en el sonorense para bajar la cortina y previo a su actuación del jueves contra los Tigres de Detroit, había cumplido al pie de la letra.

Es la primera vez en su aún breve trayectoria en la gran carpa que Gallegos es inhabilitado por una avería física, pero segunda en la travesía 2020 que lo involucran en ese trámite. El 18 de julio, recién desempacado de su natal Ciudad Obregón, fue colocado en la lista de 10 días, bajo sospecha de coronavirus.

MUY activos en sus redes, los Charros de Jalisco desmintieron rumores que suponen fuera de la directiva a su presidente del consejo de administración, Salvador Quirarte Villaseñor, confirmando la mancuerna con el presidente deportivo, Armando Navarro Peña.

Por otro lado, como se esperaba, la próspera organización que va por su sexta temporada en la Liga Mexicana del Pacífico, anunció a un extranjero más para la edición en puerta y en la que sólo podrán registrar a tres.

Se trata del pítcher de liga independiente y antecedentes en sucursales de los Padres de San Diego, Colby Blueberg, quien se une a su paisano ex ligamayorista Jake Barrett y al combo cubano: Dariel Álvarez, Henry Urrutia y Elian Leyva.

Los Charros, programados para inaugurar el 15 de octubre contra Sultanes en Monterrey, abrirán sus entrenamientos el próximo martes en su todavía flamante estadio y bajo la supervisión del mánager Roberto Vizcarra, enfilado a su tercer ciclo desde el inicio, tras tomar el mando en noviembre de 2018.

“ESTO no termina hasta que se termina. Somos neoyorquinos y no nos vamos a rendir”. ¿Quién lo dijo? A) El mánager de los Yanquis, Aaron Boone. B) Jennifer López, actriz y pareja sentimental de Alex Rodríguez. C) El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

La respuesta: Jennifer López, proclamando su regreso a la pelea por el control de la franquicia de los Mets y para lo cual reunieron 2.35 billones de dólares, misma cantidad ofrecida por la contraparte favorita.

Lo que a leguas se percibe es que Rodríguez y López se han tomado muy a pecho, diríase, algo personal, la posibilidad de invertir sus ahorros en Major League Baseball, vía la patente que surgió en 1962, junto con los Colt 45, hoy Astros de Houston.

Y en un desplante muy latino, apelando a su natural arraigo, conocido que ambos nacieron en el estado de Nueva York.

En seguidillas.- Los Azulejos de Toronto ascendieron al receptor Alejandro Kirk, de la cantera de los Toros de Tijuana, donde nació, y en invierno, Naranjero. Será el bigleaguer nativo número 136 y noveno cátcher… Sin darlo de alta, los Angelinos de Anaheim subieron a su “convoy” al relevista tamaulipeco Gerardo Reyes, para lo que se ofrezca de aquí al final… Discreto arranque de fin de semana para Roberto Ramos (.287, 31, 73) en Corea del Sur, de 3-0 y derrota de LG Twins y Christian Villanueva (.215, 3, 13) en Japón, de 3-0, al caer Nippon Ham… El jardinero dominicano Francisco Peguero (Hermosillo) y el lanzador Greg Mahle (Mexicali), abrieron brecha en la pretemporada a los ahora muy selectos importados.

**"Si vamos a ganar el banderín, tenemos que empezar a pensar que no somos tan buenos como pensamos que somos”. Casey Stengel, mánager.

