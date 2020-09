COLUMNA

Tirabuzón

En la recta final, 20 equipos aspiran a calificar

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Faltando 12 juegos para la mayoría— algunos están retrasados por el covid-19--, los standings de la edición especial de Grandes Ligas ofrecen un panorama en el que 20 equipos se mantienen en la pelea por un boleto a la postemporada.

La división más abierta es la del oeste de la Liga Nacional, donde el líder Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego ya traen el boleto en la bolsa, con los pupilos de Dave Roberts en posición de obtener el banderín por octava zafra consecutiva.

En la carrera por el “wild card”, en la Nacional sólo se han rezagado los campeones defensores Nacionales de Washington, Diamondbacks de Arizona y Piratas de Pittsburgh, mientras que en el “joven circuito”, ya no tienen remedio, los Medias Rojas de Boston, Rangers de Texas, Reales de Kansas City y Angeles de Anaheim.

Y se les mueve la mítica “patita”, pero al borde del colapso, a los Tigres de Detroit, Orioles de Baltimore y Marineros de Seattle, estos últimos, sin calificar desde que encabezaron el Big Show en 2001 (116-46).

En esa oportunidad y bajo el mando del hoy jubilado Lou Piniella, los Marineros vencieron 3-2 a los Indios de Cleveland en la serie divisional, pero no pudieron con los Yanquis de Nueva York (4-1) en la de campeonato.

LOS Indios, que hoy inician serie contra los Cachorros de Chicago, en el Wrigley Field, tras ser barridos en Minnesota, no utilizan a Óliver Pérez (1-0, 1, 1.26) desde que sacó un out (1 H, 0c, 1 BB) ante Kansas City, el 8 de septiembre. No hay reporte de lesión.

Otra: La revelación de los Dodgers, el relevista zurdo Víctor González (3-0, 1.13), solamente ha admitido anotaciones en dos de sus diez actuaciones, sobre 16 capítulos, en un debut que nos trae a la mente el bautizo del regiomontano Óscar Villarreal, con los Diamondback de Arizona en 2003, cuando compiló 10-7 y 2.54 en una campaña normal, desde luego.

Una más: Los Marlins de Miami colocaron para asignación al infielder Eduardo Cortés Álvarez, alias Eddy Álvarez (.189, 0, 2), el cubano-estadounidense ganador de una medalla de oro en patinaje en los juegos olímpicos de invierno (2014) y a quien estrenaron a los 30 años el 5 de agosto.

Y, en las horas previas al inicio de las fiestas patrias, 8 de los 10 equipos de la LMP estarán en movimiento en sus respectivos campos de entrenamientos. El “desorden” corre a cargo de Algodoneros de Guasave y Sultanes de Monterrey, arrancando hasta el día 21.

EL acucioso lector, Gustavo Olague, apunta: “hemos estado viendo la increíble incapacidad de los peloteros actuales para el toque de bola”, en una campaña en que se ha liberado de esa responsabilidad a los lanzadores en la Liga Nacional, debido al arribo del bateador designado.

“Es inaceptable que un ligamayorista no sepa ejecutar esa jugada”, dice, contrario a lo que era una práctica común en el pasado y del cual rememora el séptimo juego de la Serie Mundial de 1952, cuando tres figuras de los Dodgers de Brooklyn lo hicieron frente a los Yanquis.

“Duke Snider, Jackie Robinson y Roy Campanella, tres bateadores poderosos, tocando la bola en las primeras entradas de un partido que definiría la Serie Mundial (Yanquis la ganó con jonrón de Mickey Mantle). ¿Se volverá a ver eso?”, finalizó.

**”El beisbol es un juego de pulgadas”. Branch Rickey.