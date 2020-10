COLUMNA

Tirabuzón

Preparan Medias Rojas retorno de Alex Cora

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Inició el ajuste de cuentas en dos de los 14 equipos eliminados: los Medias Rojas de Boston despidieron al mánager Ron Roenicke y hay quienes festinan el regreso de Alex Cora, confeso y condenado por el robo de señales en Houston, en 2017.

La sanción se cumple al caer el último out de la Serie Mundial 2020 y al no haber evidencias de que Cora expandió sus redes de espionaje al Fenway Park en 2018, cuando los Medias Rojas ganaron el Clásico de Octubre, se cree que no negarán al puertorriqueño una segunda oportunidad.

Y los Angeles de Anaheim dieron las gracias al gerente general, Bill Eppler, detrás de la quinta temporada consecutiva con récord negativo, con todo y Mike Trout, Albert Pujols y el galardonado mánager Joe Maddon.

EN República Dominicana, las Águilas Cibaeñas firmaron a dos lanzadores estelares de la Liga Mexicana del Pacífico y que por la reducción de extranjeros no alcanzaron cupo, Joe Van Meter (Monterrey) y el cubano Yoanner Negrin (Ciudad Obregón).

También se llevarán a alguien, supuestamente apalabrado con los Cañeros de Los Mochis para la segunda vuelta, Yoannys Quiala, actualmente en Taiwán, haciendo causa común con Manuel Bañuelos, en las filas de los Guardianes de Fubon.

Igualmente, por allá, podría encontrar acomodo el espontáneo en rebeldía, Félix Pérez, que tiene cartel por aquellos lares y varios más damnificados por la pandemia, en un abanico de posibilidades que incluye, a la par con la Lidom, Venezuela, y para diciembre, Puerto Rico, Colombia y Panamá.

A propósito del “maratón” de ayer en Atlanta, el colaborador, Gustavo Olague, celebra que los beneficios en tiempo de duración con la regla para los juegos de extra innings en la temporada corta hayan sido mínimos. Y para ilustrarnos cita datos del sitio “Fan Graphs”.

Subraya que en 2019 hubo 208 batallas de entradas extras, 95 de 10 episodios, con un promedio de 3 horas y 34 minutos y que en 2020 se celebraron 76, 46 que se extendieron a 10, con 3 horas y 36 minutos.

“No se obtuvo lo que se pretendía y sí ofendió el espíritu del beisbol donde se puede jugar indefinidamente”, acotó.

LOS Astros de Houston (2-0) completaron la faena a los Mellizos de Minnesota, que ahora acumulan 18 derrotas consecutivas en postemporada, prestándose la enésima debacle para la muy esporádica trivia de este espacio.

Contra lo que se puede pensar, los texanos son apenas el tercer equipo que ha contribuido para eso— otro, Atléticos de Oakland (3-0)--, mientras una escuadra de fama universal se ha ensañado con los Gemelos, ¿Cuál?

La respuesta: los Yanquis de Nueva York, que tras perder el primero de la serie divisional en 2004, los vencieron en 12 batallas al hilo, la más reciente, en 2019.

OBSERVACIONES: Roberto Ramos (.282, 38, 86) cerró septiembre en el que estuvo encendido la mayor parte, con un hit en 14 turnos en sus últimos 4 juegos. Pero todavía quedan fogonazos en el tolete del sonorense, en la temporada finaliza el 18 de octubre.

El colega y cronista de los Algodoneros de Guasave, Apolonio “Poly” Figueroa, hizo pública una dura prueba con la que lidió, felizmente ya superada: el covid-19. ¡Enhorabuena!

**“El beisbol es más que un juego para mí, es una religión”. Bill Klem, umpire (1874-1951).