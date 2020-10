COLUMNA

Tirabuzón

La gente de Cancún no calentó la plaza

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- En Cancún, donde esperaban la entrada de un ciclón, la noticia de que los Tigres de México se van no provocó convulsiones ni sofocaciones entre los aficionados que, la verdad sea dicha y en apego a los números, nunca se involucraron con el plantel que en Quintana Roo celebró tres campeonatos en 13 calendarios. Una asistencia promedio de 3 mil y fracción en el parque Roberto Ávila—casi el mismo de los últimos años de los felinos en la capital del país--, deja en claro que si no hay dinero del estado en las arcas del club, no hay inversionista que aguante.

De manera que, inevitable la mudanza, será la segunda franquicia de la pelota de verano que se desvanece en el centro turístico del Caribe, recordando que entre 1996 y 2005, ahí operaron los Pericos de Puebla, mutando en Langosteros.

Hace menos de un mes, la directiva de la patente que va por su tercer traslado en el impensado “tour” que inició en 2001 en Puebla el propietario heredero, Carlos Peralta Quintero, firmó en las redes un desplegado para desmentir que estaba a la venta.

Ahora, aprovecharon esa plataforma para publicar la circular en la que, cumpliendo con el debido proceso, informan a la Liga Mexicana que cambiarán de sede, sin especificar destino conocido, que es lo mismo que invitar a la audiencia pública a especular.

LOS Toros de Tijuana se atribuyen la “paternidad” del bigleaguer cubano Randy Arozarena, no obstante el pasado del jardinero en la serie nacional de su país, con los Vegueros de Pinar del Río, la tierra de Tony Oliva.

A simple vista, se les podría tachar de oportunistas, sabido que el hoy estelar de los Rays de Tampa Bay sólo estuvo un rato con ellos en 2016 y no de buen semblante: .100, 0 jonrones, 0 producidas, en 5 juegos.

Pero lo que realmente reclaman es la estancia del ex campeón jonronero de la Liga Mexicana del Pacífico, en 2017-2018, empuñando por la causa de los Mayos de Navojoa, en su academia en la que sazonaron al cátcher de los Azulejos de Toronto Alejandro Kirk.

TRES de tres: Roberto Ramos (.278, 38, 86), tuvo una noche larga (5-0), en su reaparición con LG Twins, en la Liga de Corea del Sur. No jugaba desde el 30 de septiembre y en sus recientes 5 cotejos sólo bateó un hit en 23 oportunidades.

Christian Villanueva (.227, 4, 17), tampoco logró nada digno para reportar a casa (4-0), al ganar los Luchadores de Nippon Ham, 5-3, a las Águilas de Rakuten, en la Liga del Pacífico del beisbol japonés.

Murió el señor Nicolás Rodríguez, padre de Juan Francisco Rodríguez, ex camarero miembro del Salón de la Fama del Beisbol Profesional Mexicano, manager campeón con los Cañeros de Los Mochis (2002-2003) y actual coach de los Naranjeros de Hermosillo.

ENTRE suspensivos.- Con Sultanes ya sudan la camiseta sus 3 importados: los toleteros Dustin Peterson y Daniel Ortiz y el lanzador de relevo Jeff Johnson. Ortiz, prestado por los Indios de Mayaguez, de la Liga Roberto Clemente, se marchará al concluir la primera mitad… Los planteles de la LMP ya disponen de los legionarios que decidieron participar. Sólo faltan los bigleaguers nacionales y los extranjeros con esa etiqueta, entre ellos, el lanzador Mike Kickham (Boston) y el carabinero cubano Yadiel Hernández (Washington), ambos de los Naranjeros de Hermosillo… El manager de los campeones Tomateros de Culiacán, Benjamín Gil, celebró ayer su cumpleaños 48, aislado del plantel, por su condición de víctima del covid-19.

**“La mayoría de los pitchers son demasiado inteligentes para ser managers”. Jim Palmer.