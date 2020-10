COLUMNA

Tirabuzón

Bravos y Astros en la antesala de la Serie Mundial

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ Rápido se fueron los Marlins de Miami (1) frente a los Bravos de Atlanta (3), en el primer playoffs de su historia perdido por el club que sin celebrar todavía un pendón divisional, ostenta dos coronas de Serie Mundial (1997 y 2003).

Resuelto el trámite, los Bravos van por un camino que no transitan desde 1999 y que los condujo al clásico de otoño más reciente que han disputado y en el cual fueron barridos y regados por los Yanquis de Nueva York.

Esa Serie Mundial de los estertores del siglo 20, fue la quinta en ocho años para la patente de Atlanta que presumía como “fan” número uno a la famosa actriz Jane Fonda, en aquel tiempo pareja sentimental del dueño Ted Turner, aunque solamente ganaron en 1995, a los Indios de Cleveland.

En la Liga Americana ya hay también un finalista y se trata de los vilependiados Astros de Houston, que sin despeinarse, dieron cuenta de los Atléticos de Oakland que ciertamente hacen mucho con poco durante el rol regular.

Bajo el régimen financiero del “Money Ball” del célebre Billy Beane, pero que no les alcanza en postemporada, si bien en 2020 pasaron por encima de los resucitados Medias Blancas de Chicago.

CON la incorporación del torpedero Amadeo Zazueta, los Charros de Jalisco se declararon listos para el inicio de hostilidades, el muy próximo jueves 15 del mes en curso, visitando a los Sultanes de Monterrey.

El sinaloense llegó tarde, sin sueño y en forma, participando incluso en el interescuadras de ayer, lo único a la mano del plantel de Roberto Vizcarra que al igual que los regiomontanos, quedaron aislados por la pandemia.

Un probable orden al bat de los Charros: Carlos Figueroa (8), Amadeo Zazueta (6), José Manuel Rodríguez (4), Dariel Álvarez (7), Japhet Amador (Bd), Henry Urrutia (3), Agustín Murillo (5), Julián Ornelas (9) y Gabriel Gutiérrez (2).

“TIENES que jugar tu juego. Lo has hecho por 120 años, tienes 27 títulos y lo has logrado como un alfa. Lo has logrado al viejo estilo”. ¿Quién lo dijo? A) Alex Rodríguez, en su rol de comentarista de televisión. B) El mánager Casey Stengel, ganador de 7 títulos con los Yanquis de Nueva York. C) Joe Torre, el piloto más exitoso de los Yanquis en la recta final del siglo 20, con 4.

La respuesta: Alex Rodríguez, criticando la decisión del mánager de los Yanquis, Aaron Boone, de abrir contra los Rays de Tampa Bay con el novato Deivi García, para removerlo después del primer inning.

OBSERVACIONES: Triunfando en 9 de sus pasadas 15 decisiones, el estelar de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, ya emparejó sus totales en playoffs y Serie Mundial (11-11), en un balance dañado por una efectividad de 4.23.

Detrás de la Liga (Arco) Mexicana del Pacífico, la Lidom empezó su actividad con un conjunto muy anticipado, Águilas Cibaeñas, abriendo su campo de entrenamiento, a un mes y 9 días del inicio de su recortado torneo. Conduce el galardonado Félix Fermín: 5 campeonatos de liga y tres en la Serie del Caribe.

**“Hay que acostumbrarse a esperar lo inesperado”. Bob Brenly, mánager campeón en 2001 con los Diamondbacks de Arizona.

[email protected]