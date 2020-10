COLUMNA

Tirabuzón

Randy Arozarena y 'Mantequilla' Nápoles

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- La súper estrella en ciernes de los Rays de Tampa Bay, Randy Arozarena, es un caso especial de un cubano fogueado y exportado a Estados Unidos en el marco del beisbol mexicano, aunque las bases de su formación se las trajo de la isla, cuando se tiró a la mar para llegar a las costas del golfo de México.

El campeón jonronero de la Liga (Arco) Mexicana del Pacífico, con los Mayos de Navojoa en 2017-2018, viene a ser el José Ángel “Mantequilla” Nápoles de la pelota, si nos permiten la analogía con el ya fallecido ex campeón mundial de peso welter, un ídolo en nuestro país en los sesenta y setenta.

Cuatro triunfos separan a Arozarena de la Serie Mundial que, a no dudar, no pasaba por su mente, mientras guardaba cuarentena como uno de los positivos por covid-19 y por lo cual se perdió las primeras 5 semanas de la reducida temporada.

MANUEL Bañuelos (4-3, 2.93), que el sábado ganó (5 IP, 5 H, 2 C, 6 K) después de no tener decisión en un juego en que no permitió hits en siete innings, compila 1-0, efectividad de 2.19 y 14 chocolates en 12 episodios y un tercio, sobre dos aperturas en Taiwán.

El ascenso del todavía veinteañero zurdo que no pudo establecerse en Grandes Ligas, son buenas noticias para los Guardianes de Fubon que lo necesitarán para las rondas de playoffs, a la vuelta de la esquina.

Y no tantas para los Tomateros de Culiacán que ni siquiera lo mencionan para la temporada que empezará el próximo jueves, conscientes de lo difícil que resulta sacar de su casa en el otoño-invierno al nativo de Gómez Palacio, Durango.

Bañuelos estuvo en las filas de los guindas en la recta final de 2019-2020 (1-1, 3.15), en playoffs, serie final y abrió y cayó contra los Toros del Este en la Serie del Caribe celebrada en San Juan, Puerto Rico.

ESTOY listo para pelear”. ¿Quién lo dijo? A) El toletero de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr. B) Tomás Boy, nuevo entrenador de Mazatlán FC. C) Un aficionado anónimo de Cancún, donde todavía no les cae el “veinte” por la mudanza de los Tigres de México.

La respuesta: El venezolano Ronald Acuña Jr., el nuevo rey del “bat flip” en las mayores y galaxias aledañas, predispuesto a aguantar los bolazos a 90 millas-plus.

OBSERVACIONES: Los Yanquis de Nueva York tienen 11 campañas consecutivas sin título en Serie Mundial, la tercera sequía más prolongada de su historia. No ganaron entre 1903 y 1922 y 1963 y 1976.

Por tercer año al hilo habrá más de dos mexicanos en las series de campeonato: en 2018 (3), Julio Urías (Dodgers) contra Joakim Soria (Milwaukee) y Roberto Osuna (Houston) vs. Boston; en 2019 (4), Osuna y José Urquidy, Astros, ante Yanquis y Luis Cessa, y Giovanny Gallegos (San Luis) vs. Washington; y en 2020 (3), Urías y Víctor González (LAD), vs. Bravos, y Urquidy (Houston) frente a Tampa Bay.

En el apunte de Gustavo Olague: “Se estuvieron virtiendo exagerados elogios, hasta el cansancio, tanto para Padres de San Diego, como para Yankees de Nueva York, destacando la cantidad de home runs y su enorme poder al bat. Ahora, ¿Dónde están? Padres eliminados por paliza y los Yaquis recibiendo una sopa de su propio chocolate. Los mariachis callaron”.

**"Hay tres tipos de jugadores de beisbol, aquellos que hacen que ocurra, aquellos que lo ven suceder, y aquellos que se preguntan qué sucede. Tom Lasorda.