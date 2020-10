BEISBOL

Tirabuzón

Vive Bañuelos su mejor momento en Taiwán

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- En su primer relevo de la temporada en la Liga de Taiwán, Manuel Bañuelos lanzó tres innings en blanco y una reacción de los Guardianes de Fubon en el octavo episodio le permitió adjudicarse su quinta victoria de la temporada y segunda consecutiva, con score de 4-3 ante Uni-Lions.

El zurdo, quien no admitió hits, ponchó a 5 y concedió una base por bolas, registra 5-3 y efectividad de 2.40, 60 chocolates y 19 bases por bolas, en 56 capítulos y un tercio, sobre 10 asignaciones.

En sus pasadas tres actuaciones, incluida una en la que perdió un sin hit ni carrera en la octava entrada y se fue sin decisión, el duranguense tiene 2-0 con 1.29, 25 ponchados y 3 boletos en 21 rollos.

ESTRENANDO cobertura nacional e internacional y “balconeada” en las redes por el relajamiento de muchos aficionados sin cubre bocas y echando montón, la Liga (Arco) Mexicana del Pacífico reportó las primeras asistencias covid-19: 7,982 (Ciudad Obregón), 7,439 (Culiacán), 4,251 (Los Mochis) y 3,107 (Navojoa).

En Monterrey sólo entraron los medios de comunicación y grupo de animación que atestiguaron el primer triunfo de los Sultanes contra los Charros de Jalisco, que en 2019-2020 les aplicaron un contundente 6-0 en dos series.

Y, siguiendo al pie de la letra el guión del beisbol moderno, ninguno de los 10 abridores de la jornada inaugural permaneció en el cerrito más allá del quinto tramo y bajo esa ya no tan nueva normalidad, se aplaudieron las actuaciones de la mitad.

Thomas Dorminy (Guasave) en Culiacán (5 IP, 2 H, 0 C, 0 BB, 6 K), Francisco Ríos (Mazatlán) contra Cañeros (5 IP, 2 H, 0 C, 3 BB, 5 K), Héctor Velázquez (Navojoa) frente a Naranjeros (5 IP, 1 H, 1 C, 0 BB, 5 K), Juan Pablo Oramas (Hermosillo) versus Mayos (5 IP, 2 H, 0 C, 2 BB, 8K) y Édgar González (Monterrey) vs. Charros (5 IP, 10 H, 4 C, 2 BB, 3 K).

JUAN Manuel “N” y Juan José “N”, así, estilo nota roja, identificó la Mex Pac a dos aficionados de los Tomateros vetados por su comportamiento, ridículo para algunos, la noche de apertura en Culiacán.

Ciertamente, nada distinto a lo que se ve en los parques de pelota cuando se les pasan las “cucharadas”, pero un pecado capital en estos tiempos.

En enero pasado, el circuito vetó por una campaña y de todos los estadios—la en curso-- a 15 jóvenes de Ciudad Obregón, hombres y mujeres, que bañaron con cerveza a los Venados de Mazatlán durante las semifinales y a quienes señaló con apelativos completos.

Aunque-- y ojalá y esto no desate la ira de los domésticos alucinados de la liga-- dudamos que dispongan de mecanismos para impedir que regresen, aquellos, que hasta se sacaron la “selfie” y los inconscientes de ahora.

EN seguidillas.- Mientras llega el abridor bigleaguer Mike Kickham, los Naranjeros de Hermosillo añadieron a su roster al relevista Brian Ellington, lanzador clase AAA de los Medias Rojas de Boston… Los Charros inhabilitaron al cubano Elian Leyva (0-1, 24.00), pero el ganador de la triple corona en 2018-2019, volverá para una segunda salida tras su tropezón en Monterrey. Esa será la tónica en el ciclo del coronavirus… A propósito, Jalisco (3), Guasave (2) y Los Mochis (2), acaparan la invasión de los antillanos, quedando en solitario en Hermosillo el ligamayorista Yadiel Hernández.

