Clayton Kershaw se sacudió los fantasmas de octubre

Juan Alonso Juárez

26/10/2020 | 10:30 AM

IUDAD DE MÉXICO.- Descartado para relevar mañana o el miércoles en caso de un séptimo juego, por primera vez Clayton Kershaw será testigo del desenlace de una Serie Mundial protagonizada por los Dodgers de Los Ángeles, libre de los remordimientos que dejan un mal papel en postemporada.

Actuando en Dodger Stadium y en el Globe Life Field de los Rangers de Texas, a unas millas de su domicilio, el zurdo rindió 4-1 y 2.95 en carreras limpias, 37 ponchados y 5 bases por bolas en 5 inicios y 30 innings y dos tercios, contra Cerveceros de Milwaukee, Padres de San Diego, Bravos de Atlanta y Rays de Tampa Bay.

Con mención especial por su desempeño en el clásico de otoño: 2-0, efectividad de 2.31, 14 chocolates y 2 boletos en dos aperturas y 11 capítulos y dos tercios, para un total de por vida de 13-12, pcl de 4.19 y el liderato histórico de strikeouts (207).

CON razón, el dueño de Águilas de Mexicali, Dío Alberto Murillo, cambia de mánagers, como ahora de cubrebocas, creando una fama de “ogro” a nivel continental, en un legítimo afán por dar un giro exigido por el público conocedor,

No siempre le resulta, pero en el despegue de la actual edición de la Liga (Arco) Mexicana del Pacífico, quedó como un genio tras liquidar a Pedro Meré (0-8) y poner al frente a Bronswell Patrick (3-0).

Aunque para eso contó con al pobre desempeño del bullpen a disposición del piloto Gerardo Álvarez y que tres días consecutivos echó por la borda, en el último tercio del juego, el esfuerzo de los abridores.

Entre Jesse Estrada (6 IP, 3 H, 0 C, 3 K, 1 BB), Luis Gámez (5 E, IP H, 1 C, 3 K, 5 BB) y Romario Gil (6 IP, 1 H, 0 C, 4 K, 0BB) se combinaron para una efectividad de 0.53, con 10 chocolates y 6 boletos en 17 innings.

Contrario a un lapidario 0-3 y 34.43 en carreras limpias de los relevistas Daniel Cruz (0-2, 11.25), Jesús García (0-1, 10.80), Demetrio Gutiérrez (1-0, 1.98) y el cerrador Norman Elenes (0-0, 4, 7.20), quien iba perfecto con 4 rescates.

OBSERVACIONES: Los Dodgers no estaban con 3-2 favorable en la Serie Mundial desde 1981, cuando fueron a Yankee Stadium a imponerse 9-2 y dar al manager Tom Lasorda su primer título, después de perder en 1977 y 1978 ante los mismos neoyorquinos.

En noches de una pandemia, autorizados para meter un 40% del aforo del estadio Emilio Ibarra Almada, los Cañeros de Los Mochis reportaron las peores asistencias de su historia en jornadas al hilo en la serie que ganaron a Charros de Jalisco: 589, 601 y 0.

El siempre trabajador Javier Solano (7.2 IP, 10 H, 4 C, 1 K, 1 BB), de Mexicali, es ahora el abridor que más lejos ha llegado, versus Sultanes, en espera del primero que logre la hazaña de tirar 9 innings, gane, pierda o empate.

UN día como hoy, el 27 de octubre de 1945, se inaugura la primera edición de la Liga de la Costa del Pacífico y los Ostioneros de Guaymas estropean la fiesta, venciendo 2-0 a los Tacuarineros de Culiacán, en el estadio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Julio Alfonso se impuso en el duelo a Guadalupe Ortegón.

**"La única manera de hacer dinero como manager es ganar en un lugar, ser despedido y luego ser contratado en otro lugar”. Dorrel Norman Herzog, alias "Whitey" Herzog.