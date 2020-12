COLUMNA

Tirabuzón

El Águila de Veracruz ya tiene gerente deportivo

Juan Alonso Juárez

04/12/2020 | 12:28 AM

CIUDAD DE MÉXICO.- Si no se ponen las pilas, diría el clásico, los Sultanes de Monterrey podrían repetir la historia de su temporada de debut en la Liga Mexicana del Pacífico, donde una regular primera mitad premiada con seis puntos, sirvió de colchón a estrepitosa caída en la segunda y a expedita eliminación en los playoffs.

En la Arco obtuvieron 8 unidades de un meritorio tercer lugar, pero volvieron a la querencia del sótano, nuevamente perjudicados por ausencias de titulares y un pitcheo lleno de agujeros, el gran pendiente de su breve paso en el otoño-invierno.

En la gira por Los Mochis y Ciudad Obregón, el mánager Gerardo Álvarez no ha utilizado a su primer bate, Juan José Aguilar (.298, 1, 11) ni al complemento de su “clutch”, Dustin Peterson (.333, 9, 25), el designado José Amador (.308, 1, 13) y el tercera base Ricardo Serrano (.286, 1, 8).

SE esperaban más, pero por los vientos que soplan, la presencia ligamayorista azteca en la LAMP se limitaría al antesalista de los Venados de Mazatlán, Isaac Paredes (.365, 2, 14) y a los lanzadores por debutar de los Charros de Jalisco, Sergio Romo y Jesús Cruz y de los Yaquis de Ciudad Obregón, Víctor Arano.

Asimismo, la flamante adquisición de los Yaquis, Héctor Velázquez, quien si bien en 2020 no fue requerido por los Orioles de Baltimore y Astros de Houston, mantiene la categoría que exhibió en su única actuación en el actual ciclo, con los Mayos de Navojoa, contra los Naranjeros.

En cuanto a los extranjeros, solamente se sabe del cubano de Hermosillo, Yadiel Hernández (Mets) y de los pítchers, el también Naranjero Rubén Alaniz (San Luis), y el nicaragüense de los Tomateros de Culiacán, Juan Carlos Ramírez (Anaheim).

OBSERVACIONES: Trece temporadas en Grandes Ligas en las que fue un buen defensivo y un carabinero decente, Novato del Año en la Liga Mexicana del Pacífico y un sub campeonato como mánager en la Liga Mexicana, entre otras cosas, no han bastado para un salvo conducto a Alejandro Treviño al Salón de la Fama de México. En cualquier otro recinto latinoamericano, un acervo como el del ex receptor, es honrado.

Hay una esperanza para los que se oponen a que la Liga Nacional adopte para siempre la regla del bateador designado, tras el experimento del mini torneo del coronavirus, conocido que a estas alturas el comisionado Rob Manfred y el sindicato de jugadores no han llegado a un acuerdo.

Jesús Valdez, padre, gerente deportivo de los Venados de Mazatlán, se encargará del diseño del Águila de Veracruz, para su enésimo retorno a la Liga Mexicana previsto para 2021, si la pandemia lo permite, naturalmente. (Beisbolpuro).

“HASTA ahora no hemos concretado nada todavía… existe la posibilidad”. ¿Quién lo dijo? A) José Maiz García, presidente del consejo administrativo de los Sultanes. B) El gerente deportivo de los Algodoneros de Guasave, Alejandro Ahumada, sobre la máxima figura de su patrimonio, Joakim Soria. C) El promotor Bob Arum, hablando de la revancha entre los “viejitos” Mike Tyson y Evander Holyfield, a casi tres lustros de la célebre mordida en la oreja.

La respuesta: José Maiz García, reconociendo el interés por el tercera base de los Charros, Agustín Murillo, quien a los 38 años es considerado el mejor de la posición del beisbol mexicano.

UN día como hoy, en 1986, el México-estadunidense Pablo Ruiz tiró un juego sin hit con carrera en 9 innings, en la victoria de los Yaquis 8-1 sobre los Mayos de Navojoa, en el estadio Tomás Oroz Gaytán de Cajeme.

**“Usualmente nos llegan ideas más grandes que la vida misma, y las convertimos en realidad”. Anónimo.