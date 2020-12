COLUMNA

Tirabuzón

Saldo blanco en la Copa Juntos por México

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta semana finaliza la “Copa Juntos por México”, en la “burbuja” del dueño de los Diablos Rojos y Guerreros de Oaxaca, Alfredo Harp Helú, y a menos que se trate del secreto mejor guardado, parece que le batearan .1000 al coronavirus. No hay reporte de positivos.

En el torneo, inaugurado el 12 de noviembre y que bajará el telón el próximo sábado, participan más de 100 jugadores y sus respectivos managers, coaches y masajistas, además de los umpires de la Liga Mexicana no requeridos en el Pacífico, narradores y comentaristas.

Todos, excepto la gente del micrófono, viven la experiencia de un férreo enclaustramiento en un hotel reservado exclusivamente y de donde se trasladan en autobuses perfectamente sanitizados al parque de pelota que lleva el nombre del empresario.

EDUARDO Vera (3-0, 2.11), uno de los muchos agentes libres por causa directa de la pandemia, ha llegado al sexto inning en seis de sus ocho inicios y tiene uno de siete, en la rotación de los punteros Águilas de Mexicali.

Derecho de 26 años, el nativo de Mérida rindió seis veranos en las sucursales de los Piratas de Pittsburgh, incluido el trayecto de 2019 en la sucursal AAA (5-9, 6.75) que compartió con la finca AA de los Nacionales de Washington, Harrisburgh (0-0, 7.20).

Vera nunca ha actuado en la Liga Mexicana, pero eso es una posibilidad para 2021 con los dueños de sus derechos de retorno, los campeones Acereros de Monclova que, dicho sea de paso, ofrecen pocas vacantes a los nacidos en México.

¿QUÉ méritos tiene para ser electo al Salón de la Fama de nuestro país Vinicio Castilla? ¿Quién lo dijo? A) Apolonio “Poly” Figueroa, cronista de los Algodoneros de Guasave. B) Basilio “Brujo” Rosell, desde su palco celestial y único electo con números rojos. C) Todos los depurados del Comité Elector del recinto azteca, vivos o muertos.

La respuesta: Apolonio “Poly” Figueroa, quien es de la idea que en el museo de ubicación conocida en Monterrey solamente deben estar los que registran buenos números en el beisbol mexicano, independientemente de sus cosechas en Grandes Ligas.

OBSERVACIONES: Más que elocuente el silencio de la directiva de los Charros de Jalisco respecto a Roberto Osuna, máxime que ya aseguraron a Sergio Romo, dejando una vez más para otra ocasión el francamente improbable debut del sinaloense en la LMP.

Los Mayos de Navojoa registraron al jardinero Jay Austin y dieron de baja al mayor de los gemelos Peterson, Douglas (.242, 1, 7), quien en su último juego, en Guadalajara, pegó sencillo, doble y triple y mandó a la goma a cuatro. Dustin (.345, 9, 25) trae a cuestas la ofensiva de los Sultanes de Monterrey.

UN día como hoy, el miércoles 7 de diciembre de 1978, Byron McLaughlin lanzó juego sin hit ni carrera y ponchó a 18 en 9 innings y los Ostioneros de Guaymas derrotaron 2-0 a los Venados de Mazatlán, en el estadio Teodoro Mariscal.

**”Tengo un gran libro de frases (motivadoras) y planeo utilizarlas constantemente”. Manny Acta, ex manager de Grandes Ligas dominicano.

EN seguidillas.- Reinventado en la faceta de relevista, el ex prospecto de los Reales de Kansas City, el zurdo mazatleco Édgar Osuna, registra 0-0, un salvado y efectividad de 1.29 en tres juegos y 7 innings en el bullpen de los Yaquis…El pitcher de relevo de la doble nacionalidad de Hermosillo, Rubén Alaniz, ha optado por la agencia libre, al igual que los también ex Naranjeros, el guardabosque Delino DeShields, hijo, y el tercera base Hunter Dozier… Mal la pasan en la Liga Dominicana dos ex legionarios de la Liga Arco: el cubano Ronnier Mustellier (.133, 0, 1) y el alemán Bruce Maxwell (.129, 0, 1), enrolados con Estrellas Orientales y Toros del Este, respectivamente.