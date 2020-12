COLUMNA

Tirabuzón

Cerveceros dejó a la Arco sin su líder jonronero

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Sultanes de Monterrey volvieron a perder en diciembre a su “clutch” ofensivo, como hace un año, cuando Michael Choice los dejó con la pelota en la mano para nunca volver, sin que trascendieran los motivos de quien hoy rinde para Águilas de Mexicali.

Y ahora se fue, presuroso, Dustin Peterson (.316, 11, 29), nada más y nada menos que el líder jonronero de la Liga Arco, por una causa de de mucho peso: firmó contrato de ligas menores con los Cerveceros de Milwaukee.

Dicen en Monterrey que Peterson, a cuyo “carnal” Douglas, lo despidieron los Mayos de Navojoa, retornará después de Noche Buena y Navidad, pero eso habría que verlo y más en tiempos de una pandemia de la cual el americano resultó de las primeras víctimas en la capital regiomontana.

Virtualmente calificados gracias al inesperado tercer lugar de la primera vuelta—8 puntos--, los Sultanes iniciaron anoche en Culiacán su última gira de una semana y luego irán al Emilio Ibarra Almada de Los Mochis.

NO pasó mucho tiempo para que Yasiel Puig (Toros) se involucrara en una gresca en la Liga Dominicana. Pero, asómbrense, el cubano no entró al quite repartiendo “cates”, sino para separar a los rijosos, su compañero, el ex Naranjero Peter O’Brien, y al serpentinero de los Tigres de Licey, Fernando Cruz.

Otra: El dueño de los Generales de Durango, Juan Carlos Martínez, dijo tener ofertas de empresarios de tres ciudades para trasladar la franquicia, entre ellas, una que se apunta para la diversión beisbolera todo el año: Hermosillo. (Strikeout)

Una más: El relevista México-estadounidense, Rubén Alaniz, abandonó a los Naranjeros tras firmar para Cincinnati, incluida invitación al spring training. En 2019, compiló 1-0 y 5.40 en 8 juegos con los Rojos. En su debut en la LAMP, registró 0-0 y 0.00, 16 chocolates y 5 boletos en 11 innings y dos tercios, sobre 8 juegos.

Y, los Cañeros presentan en su roster activo a cinco receptores que han participado, algunos en la primera base o como designado: el panameño Iván Herrera (.179, 0, 4), Juan Camacho (.203, 0, 6), Juan Uriarte (.209, 2, 6), Bryan Guerrero (.143, 0, 0) y Francisco Córdoba (.200, 00, 0), recién desempacado de Mexicali.

UN día como hoy, el 16 de diciembre de 2013, murió el sinaloense Arnoldo “Kiko” Castro, único de aquél mítico “cuadro del millón” de los Tigres capitalinos que se encuentra en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano.

**“Para seguir en el beisbol, tienes que aprender todo el tiempo. Me encanta jugar. Cuando no pueda salir, pararé”. Fernando Valenzuela.

EN seguidillas.- Los Tomateros entregarán hoy, previo al segundo del compromiso con los Sultanes, el anillo del campeonato 2019-2020, el tercero en la era del manager Benjamín Gil… Charros de Jalisco habilitaron al cubano Henry Urrutia (.329, 5, 25), en lugar de Sergio Romo, inscrito en la lista de paternidad… Santiago Gutiérrez (1-4, 4.01) el único abridor con experiencia de la rotación de los Cañeros, será baja unos días. Falleció su madre en Michoacán.