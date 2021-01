COLUMNA

Tirabuzón

Club de Roberto Alomar calificó con marca de 2-16

Juan Alonso Juárez

04/01/2021 | 00:04 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ En curso los playoffs de los agremiados a la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe, incluyendo, desde luego, la Liga Mexicana del Pacífico, excepto en la Venezolana (LVBP) que seguirá de frente con su calendario regular hasta el próximo domingo.

En la puertorriqueña Liga Roberto Clemente, que al cuarto para las doce padeció el retiro de tres clubes por la pandemia, encabezados por los campeones Cangrejeros de Santurce, calificaron los únicos cuatro participantes, incluso, RA12, con marca de 2-16.

Una vacilada, dirán algunos con un 100 por ciento de razón, pero descartados para siempre aquellos torneos a rol corrido, no tenían de otra para montar la fiesta del primer mes del almanaque.

Y podría suceder que con esa pobre cosecha, aquí y en Taiwán, el RA12 cuya nómina pagan Roberto Alomar y gentiles patrocinadores, tomara impulso para ser campeón de liga y en una de ésas, en la Serie del Caribe.

NI a quién irle entre los ligamayoristas agentes libres, Roberto Osuna y Sergio Romo, candidatos naturales a “villano” del año, por hacer “chuza” con los sentimientos de los aficionados y aficionadas de los Charros de Jalisco.

El sinaloense llegó a Guadalajara, se uniformó, se sacó la selfie y luego se marchó a la burbuja de los Diablos Rojos, donde tampoco soltó el brazo, quedando claro que era un pretexto para abandonar el territorio de Zapopan.

Mientras el Mexicoamericano, conforme al script de tres previas incursiones en las que cumplió a cabalidad, tomó más en serio el asunto, con una aparición en la nueva Arco, antes de dejarlos con la pelota en la mano.

OBSERVACIONES: Murió Antonio Ramírez Muro, presidente de la Liga Mexicana entre 1962 y 1981, un total de 20 temporadas, más que cualquiera en el cargo que dejó un año posterior a la huelga de la ANABE. Tenía 94 años, informó en Twitter, el gerente de la LMB, Gabriel Medina.

No es Clayton Kershaw, diría Benjamín Gil, pero la consistencia en su hábitat del zurdo de los Naranjeros de Hermosillo, Juan Pablo Oramas, no tiene parangón, verbigracia los 8 sólidos innings (4 H, 1 C, 1 BB, 5 K) versus Venados de Mazatlán.

Cinco Cañeros, entre ellos, el cubano Josuan Hernández que en la recta final prestaron a los Mayos de Navojoa, y Daniel Duarte que anda por República Dominicana, fueron requeridos como refuerzos. Esteban Quiroz (Jalisco), Rodolfo Amador (Hermosillo) e Isaac Rodríguez (Mexicali), los otros.

UN día como hoy, el miércoles 4 de enero de 1956, la Liga de la Costa del Pacífico se impone a la Liga Invernal Veracruzana, 6-4, en Juego de Estrellas celebrado en el estadio General Ángel Flores de Culiacán.

**“Con mi paz estoy feliz, si pasa, bien, sino feliz. Mis números no se borran de la pizarra”. Samuel Sosa, viendo nuevamente de lejos el tren que conduce al Salón de la Fama de Cooperstown.

EN seguidillas.- El mexicalense ex ligamayorista, Antonio Pérezchica, fue ratificado para su quinta campaña consecutiva en el cajón de coach de la tercera base de los Diamondbacks de Arizona… En tiempos de una emergencia sanitaria que limita la participación de los extranjeros, todo está permitido: los Yaquis de Ciudad Obregón habilitaron en labores de coach al vigente toletero dominicano Jesús Valdez, alias “Cacao”… El colaborador Gustavo Olague se congratula que la Liga Arco corrigió el asunto de la duplicidad de campeones de bateo, confirmando el liderazgo del tercera base de los Venados, Isaac Paredes. De cualquier manera, dice que “eso no quita la ineptitud”.

