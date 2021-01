COLUMNA

Tirabuzón

Leo Rodríguez III, mánager de los Rojos del Águila

Juan Alonso Juárez

07/01/2021 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ DE acuerdo a Édgar Ochoa, de los pocos ex beisbolistas profesionales en avatares de la comunicación, Leonardo Rodríguez, alias Leo Rodríguez III, será el mánager de los Rojos del Águila de Veracruz en su temporada de retorno a la Liga Mexicana.

El elegido, sin experiencia previa en ese rol, es coach de los Sultanes de Monterrey de la Liga Mexicana del Pacífico, donde trabajó al lado de su padre, Leonardo Rodríguez Márquez, fallecido hace unos días.

Mientras, el complemento de los porteños en la expansión promovida por ya sabe usted quién, los Mariachis, todavía no tienen casa de ubicación conocida, aunque la lógica apunta hacia el Estadio Charros, como se conoce al inmueble de Zapopan que albergó los Juegos Panamericanos, Guadalajara 2011.

LOS playoffs de la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico se reanudan hoy jueves con un equipo enfilado a la serie por el gallardete, en tanto sus potenciales rivales convalecen contagiados por Covid-19.

Criollos de Caguas sólo necesitan una victoria para arrollar al club del inmortal Roberto Alomar, RA12, que en el invierno de su nacimiento únicamente ganó dos de 18 juegos en campaña regular y están 0-3 en la ronda de semifinales.

La final no empezará en la fecha señalada y podría ocurrir que si hoy triunfan los Criollos la parálisis sería absoluta con un finalista que espera y los Indios de Mayaguez y Atenienses de Manatí en cuarentena.

Y no se vayan con la finta por las “miserias” que proyectan los boricuas al exterior, conocido que sus representantes han sido animadores en las recientes Series del Caribe, coronándose en Culiacán 2017 y Guadalajara 2018.

¿SE saben la última de un mánager que por seguir al pie de la letra el “script” del beisbol moderno interrumpió una joya de pitcheo? En Mazatlán, el americano Matt Gage llevaba un “doble cero”, después de 6 innings (2k, 3b) contra los Naranjeros de Hermosillo y el imberbe piloto Pablo Ortega ya no lo dejó salir para el séptimo inning.

Otra: el mánager de los Sultanes, Gerardo Álvarez, igualmente pecó de ansioso, enviando a las duchas a su abridor en Mexicali, Andrés Iván Meza (5 Ip, 2h, 1c, 4k, 1b), en un escenario en que los locales empataron y ganaron con sendos “wildpichs”.

Una más: El relevista de los Cardenales de San Luis, Jesús Cruz, reservó para los playoffs su mejor actuación en la presente edición con los Charros de Jalisco, dos innings perfectos versus Yaquis de Ciudad Obregón.

Y, los Tomateros de Culiacán reportaron la mitad del aforo permitido (40%), en su primera noche de postemporada 2020-2021 en su lujoso y céntrico parque: 4 mil 175 aficionados, perfectamente “enmascarados” y guardando la sana distancia.

UN día como hoy, el martes 7 de enero de 1969, los Cañeros de Los Mochis conquistaron su primer campeonato en el beisbol profesional, imponiéndose 6-3 a los Naranjeros, en el round robin de la Liga Sonora-Sinaloa.

Ganó José Peña con relevo del zurdo Don Secrist, nombrado “Jugador Más Valioso”.

También un 7 de enero, miércoles de 1976, René Chávez lanzó un sin hit ni carrera en 9 innings y los Ostioneros de Guaymas vencieron 3-0 a los Venados de Mazatlán, en el estadio Abelardo L Rodríguez. Perdió Tom Hume.

**"Sí, soy vegetariano, pero aún así, algunas cosas son simplemente desagradable”. Prince Fielder, futuro candidato al Salón de la Fama de Cooperstown.

EN seguidillas.- Los Padres de San Diego ratificaron a su ex mánager interino, Rodrigo “Rod” Barajas en 2019, para las facetas de instructor de receptores y coach de control de calidad… Asimismo, el ex shorstop Antonio Medrano, continuará como asistente del coordinador de infield de los Indios de Cleveland… El ex cátcher venezolano, Carlos Hernández, desapareció abruptamente de la amena cobertura de Águilas por Sky Sports y en la que departía con los “tocayos” Eduardo Ortega y Meza.

