COLUMNA

Tirabuzón

Benjamín Gil, garantía de éxito en postemporada

Juan Alonso Juárez

11/01/2021 | 12:43 AM

CIUDAD DE MÉXICO.- Benjamín Gil, quien ha sido campeón en las tres postemporadas que ha dirigido a los Tomateros de Culiacán (2014-2015, 2017-2018 y 2019-2020), defiende una corona por primera vez en el ajetreo del frío enero.

En 2015-2016, los guindas de la familia Ley López no calificaron y en 2018-2019, usted se acuerda, no lo ratificaron en el mando, después de aquella celebración en la que no dejó títere con cabeza, diría el clásico.

El trámite que espera al ex bigleaguer frente a los Yaquis de Ciudad Obregón se percibe como un reto no solo más complicado que el superado en primera ronda contra los Algodoneros de Guasave, sino también más laborioso.

EN los registros de playoff y una final, los Tomateros aventajan 5-3 a los Yaquis en sus duelos directos, pero la tribu prevaleció en los más a la mano: 2007-2008 (4-3) y 2013-2013 (4-1), ambos en semifinales.

En la otra serie, no los hay, y en lo disponible del rol regular, al cancelarse el único compromiso agendado en la edición Covid-19, en 2019-2020, Naranjeros dominó 4-2, dividiendo honores como visitantes: Sultanes se impuso en el Sonora (2-1) y Hermosillo en Monterrey (3-0).

Los Naranjeros no avanzaban a semifinales desde 2016-2017 y le tiran al gallardete (16) que no conquistan desde 2013-2014, ciclo en el que completaron el doblete, ganando la Serie del Caribe en Isla Margarita, Venezuela.

LA directiva de los Sultanes y sus aficionados en las redes coincidieron en lo que necesitaban para enfrentar a los Naranjeros en la semifinal a partir de hoy en el Estadio Sonora: un primera base de poder.

Pero no en el señalado que para no pocos resultó una sorpresa, el inicialista de los Venados de Mazatlán, Carlos Muñoz, quien además, resultó la primera selección del draft en el que no estuvo el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizalez Soto, convaleciente por Covid-19.

Los de luneta y gayola pedían escoger, entre el “clutch” de los Algodoneros de Guasave, Jesús Castillo, Luis Juárez (Mexicali) y Christian Villanueva (Jalisco) y, eventualmente, para bateador designado, el líder jonronero y productor de la Arco, el Charro Japhet Amador.

No contaban con la astucia del gerente Jesús Valdez, hijo, y su conexión natural en el puerto, palomeando entonces al chihuahuense, un carabinero de .290, 6 jonrones y 28 impulsadas en el rol regular y .286 (14-4), una producida, 3 anotadas y 10 bases por bolas en el playoff contra los Naranjeros.

**UN día como hoy, el miércoles 12 de enero de 1994, Vicente Palacios lanzó sin hit ni carrera en juego de playoff y Águilas de Mexicali apaleó 12-0 a los Naranjeros de Hermosillo, en el estadio Héctor Espino.

OBSERVACIONES: Águilas Cibaeñas, finalistas en la Liga Dominicana, esperan para hoy o mañana al “culichi” de Águilas de Mexicali, Luis Felipe Juárez, quien se une a Saúl Soto, Jorge Cantú y José Guadalupe Chávez, entre los carabineros aztecas que han disputado el gallardete en la Lidom.

El lector Álvaro Calderón dice y con razón que Lorenzo Bundy, de 39 años, en 1999-2000 (Navojoa), no es el mánager campeón más joven. En realidad nos referíamos al más reciente. En el pasado los hubo más jóvenes, verbigracia, Raúl Cano (30), en 1977-1978 (Tomateros), Benjamín “Papalero” Valenzuela (35), 1968-1969 (Cañeros) y Francisco Estrada (33), 1982-1983 (Culiacán).

EN seguidillas.- Los Naranjeros no contarán de inicio con el Relevista del Año, Fernando Salas, a quien reportan lesionado de la espalda. Y no han utilizado al jardinero que en 2020 se estrenó en el Big Show, Luis González… Por el mismo tenor, los Sultanes no dan señales de su primer bat que se ha pasado la mayor parte del mini calendario lastimado: José Juan Aguilar… Para ser entre semana, las semifinales 2020-2021 serán las del inicio más temprano, 18 horas del Pacífico, en Hermosillo y Obregón.