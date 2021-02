COLUMNA

Tirabuzón

Osuna apoya a Quirate en el pleito por los Charros

Juan Alonso Juárez

06/02/2021 | 10:22 AM

CIUDAD DE MÉXICO.- Yadier Molina no era el único agente libre de peso en Mazatlán. Por allá igualmente vieron al ex cerrador de los Azulejos de Toronto y Astros de Houston, Roberto Osuna, aclarando, además, porque no lanzó para los Charros de Jalisco.

Simplemente dijo que le fue fiel al defenestrado presidente ejecutivo de la empresa de Guadalajara, Salvador Quirarte Villarreal, quien también estuvo en el puerto y con quien se había arreglado para su eventual debut en la Liga Mexicana del Pacífico. (Purobeisbol)

El caso Charros dará mucho de qué hablar una vez que se disipe la polvareda de la Serie del Caribe y el mismo nos recuerda el problema de 1988 con los tapatíos operando en la Liga Mexicana, en la administración de aquél doctor Francisco Eguiarte, quien terminó desterrado por el entonces omnipotente, Pedro Treto Cisneros, al frente de la LMB.

Lo malo fue que los Charros volvieron a esfumarse cuando apenas tenían una temporada, en otro más de sus regresos al circuito veraniego que hoy busca, tras 26 años, recuperar la plaza, metiendo con calzador a los Mariachis de Jalisco.

NADIE en la Liga Arco ha ganado 4 títulos en cinco temporadas como Benjamín Gil, pero tampoco ninguno se había ido sin campeonato en cuatro oportunidades en la “Serie Mundial Latina”, como el estratega de los Tomateros de Culiacán.

Otra: “noche triste” para el beisbol mexicano la del viernes de semifinales. A temprana hora, los Federales de Chiriquí (Panamá) cayeron frente a Águilas Cibaeñas (Dominicana) en un final cardiaco en el noveno inning y el derrotado resultó Walter Silva, a quien los panameños tocaron la puerta de su casa en Mazatlán.

Una más: al respecto, algunos medios informativos y portales del rumbo no incluyeron a Silva en sus crónicas, como si fuese un pecado y/o vergüenza perder en un juego del clásico caribeño con un equipo de otro país.

Y, los Federales se fueron del puerto sin contarnos por qué no pudieron utilizar al pítcher de los Naranjeros de Hermosillo, José Samayoa, quien ya estaba en el lineup y a punto de ir a calentar el brazo para encarar a los Criollos de Caguas, el jueves del cierre del “round robin”, cuando abruptamente desapareció del cuadrante.

UN día como hoy, el sábado 7 de febrero de 1976, Rich Hinton lanzó una blanqueada de 7 imparables y Ellot Wills impulsó dos carreras con un doble en el sexto tramo, para guiar a los Naranjeros de Hermosillo a una victoria, 4-0, sobre las Águilas Cibaeñas.

Fue el tercer triunfo consecutivo de los Naranjeros, después de perder en la inauguración de la Serie del Caribe en República Dominicana, enfilados al primer título para México.

**“Nunca dejas de aprender. Aprendes algo nuevo todos los días”. Robinson Canó.

EN seguidillas.- Los Atléticos de Oakland enviaron a Texas al toletero de madre mexicana, Khris Davis, quien vino a menos en 2019 y 2020, tras levantar tres cosechas de 40 o más jonrones y 100 o más remolcadas entre 2016 y 2018… Mike Fiers, el espontáneo “soplón” que detonó el escándalo de robo de señales en Houston, renovó con los A´s… Los Diablos Rojos celebraron el arribo de su jardinero Carlos Figueroa a Sultanes de Monterrey (LMP), ponderando que el sonorense ahora es parte de las dos organizaciones de mayor tradición.