Mánager Félix Fermín, 'Rey del Caribe'

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Mazatlán 2021 bajó el telón con solo un enfermo confirmado y conocido horas antes del inicio de la Serie del Caribe número 63, el pítcher ligamayorista panameño Jaime Barría, quien obviamente, desde el avión, avistó las playas sinaloenses, ya infectado de Covid-19.

No hubo más contratiempos, para decepción de los agoreros del desastre, nacionales y extranjeros, que echaban chispas y espuma viendo a los jugadores, la mayoría perfectamente "enmascarados", y a los aficionados ídem, gozando de la vida y de la pelota en medio de una pandemia.

“Eso es de locos”, decían. Y razón no les faltaba. Pero ojalá y la libren los casi 50 mil de cuerpo presente-- 45 % autorizado—en las siete cálidas noches en el anchuroso Teodoro Mariscal, para que puedan contar a sus nietos que estuvieron ahí.

Es cierto que de contagios podría saberse en una semana más, sabido que el virus se manifiesta a los 14 días después del contacto cercano, pero esas serían historias tristes en diversos escenarios.

A partir de 2013, cuando llegó el formato del juego final por el título, tres ligas han sido bicampeonas: Mexicana del Pacífico (2013-2014), Roberto Clemente (2017-2018) y Lidom (2020-2021).

Otra: En ese periodo, los campeones de la Liga Arco ligaron su cuarta serie sin al menos llegar a la final, después de disputar cuatro consecutivas y ganar tres (2013, 2014 y 2016). En 2015, en San Juan, Puerto Rico, los Tomateros fueron vencidos, 3 x 2, por los Vegueros de Pinar del Río (Cuba).

Una más: Águilas del Cibao es el primer club campeón invicto desde Venados de Mazatlán en 2016, en Santo Domingo y primero de la historia con 7-0, obteniendo su tercera corona (1997, 2001) y cuarta para la Lidom (Licey,1985) en México.

Y, con sus 4 banderines en el clásico caribeño, el dominicano Félix Fermín (2001, 2003, 2007 y 2021) se afianzó como el máximo ganador, en un balance en el que sus más cercanos tienen dos, un total de siete y todos retirados o extintos. Excepto, Juan José Pacho (México), Eddie Díaz (México) y Luis Matos (Puerto Rico).

UN día como hoy, el sábado 8 de febrero de 1986, un squeeze-play de Nelson Barrera en el noveno episodio mandó a la goma a John Kruk con la carrera que dio a Águilas de Mexicali valioso triunfo, 8-7, sobre Águilas del Cibao, en el penúltimo día de la Serie del Caribe en Maracaibo, Venezuela.

En asunto de relevistas, Jim Leopold superó a Gene Walter.

**“Odiaba el beisbol. Realmente no me gustaba, hasta que alguien me dijo que me iban a pagar”. John Kruk.

DEL remanente: Los Tomateros dejaron su perfomance en 11 participaciones justo en .500 (32-32) y también Gil (11-11) en cuatro… De mantenerse la actual rotación, Mazatlán volverá a ser sede en 2037. La próxima Serie del Caribe en territorio nacional, en 2025, en el hoy Farmacias Santa Mónica de Mexicali, en 2029 en Hermosillo y 2033 en Culiacán, quedando Guadalajara y Monterrey, para emergencias, que las habrá... Las mejores asistencias en el Teodoro Mariscal se reportaron en los juegos de semifinales: 3,876 en el República Dominicana-Panamá y 6,509 en el México-Puerto Rico. En la final, 4 mil 003, así de exacto, atestiguaron la celebración de los quisqueyanos… Como en los tiempos de los respetables colegas que ya no están con nosotros, ahora en las redes sociales se consideraron los triunfos de los Tomateros, éxitos de la LMB, y las derrotas, fracasos de la hoy Liga Arco. Así somos, ¿y qué?… Cayó el out 27 del ciclo otoño-invierno. El coronavirus, afortunadamente ya asediado por las vacunas, marcará, sin embargo, la agenda de lo que viene.