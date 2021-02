COLUMNA

Tirabuzón

Benjamín Gil, cerca de convertirse en 'mariachi'

Juan Alonso Juárez

15/02/2021 | 09:26 AM

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de la trifulca de los directivos de los Charros de Jalisco, los Mariachis de Guadalajara anunciaron sus primeras contrataciones para su estreno en la Liga Mexicana, entre ellas, el venezolano que estuvo en la Serie del Caribe 2021, Luis Sardiñas, ex bigleaguer de 27 años.

Sardiñas presenta una hoja de servicios en la gran carpa de cinco temporadas (.224, 5 jrs, 32 cp), todas como utility, incluso dos escaladas al montículo, en 2016 (Seattle) y 2017 (San Diego), sin admitir carreras en dos innings.

A diferencia de Águila de Veracruz, el equipo que “nació” en Palacio Nacional va demorado en su formación, incluso sin casa de ubicación conocida, aunque es un hecho que compartirá con la franquicia de la LAMP, el estadio Panamericano.

También y según Marco Arellano (Cancha), están por destapar a su primer mánager y el elegido es nada más y nada menos que el “tetracampeón” de los Tomateros de Culiacán, Benjamín Gil, quien en la Liga Mexicana jugó con Toros de Tijuana, Sultanes de Monterrey y Dorados de Chihuahua.

DAYSBEL Hernández, el cubano diestro de la bola cañón que lanzó con los Cañeros de Los Mochis en diciembre 2020, es uno de los invitados al spring training de los Bravos de Atlanta, en North Port, Florida.

Tiene 24 años, llegó a Estados Unidos en 2018, tras dos campañas de bajo perfil en la Serie Nacional (0-0, 5.93), y en 2019 compiló 5-2, 7 rescates, 1.71 en carreras limpias, con 70 ponches y 23 bases por bolas en 52 innings y dos tercios, en clase A fuerte.

Con los verdes firmó un perfomance de 1-1, 2 salvados, efectividad de 3.24, 8 chocolates y 3 boletos en 8 innings y un tercio, sobre 9 juegos y fue la segunda selección de los Yaquis de Ciudad de Obregón en el draft de refuerzos.

“HICE mis números para Cooperstown”. ¿Quién lo dijo? A) David Ortiz, quien a cinco años de su retiro en gran forma no ha dejado de ser noticia. B) Fernando Valenzuela, la máxima carta del beisbol mexicano ninguneado hasta por los Dodgers que no han cancelado su número. C) El dúo dinámico Barry Bonds y Roger Clemens, tan cerca y tan lejos.

La respuesta: David Ortiz, curándose en salud a unos meses de que su trayectoria se someta al escrutinio de los miembros del Comité Elector del recinto de los inmortales, que se regodean ejerciendo el poder de su voto.

UN día como hoy, el sábado 16 de febrero de 1946, en Guaymas, Venados de Mazatlán y Ostioneros empataron (3-3) en 15 innings por falta de luz, en actividad de la Liga de la Costa del Pacífico.

Daniel Ríos aguantó toda la ruta por los visitantes.

OBSERVACIONES: Los Mets de Nueva York invitaron a sus entrenamientos al ex de la NFL, Tim Tebow, de 33 años y un registro de .223, 18 jonrones y 107 producidas en 287 juegos y 940 turnos en las menores, incluida AAA en 2019 (.163, 4, 19).

En República Dominicana resolvieron ipso facto una pugna por la sede de la Serie del Caribe 2022, confirmando a Santo Domingo y su estadio Quisqueya-Juan Marichal, por encima de la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde las Águilas Cibaeñas son “home team”. En la casa de los actuales campeones se coronaron los Naranjeros de Hermosillo, en 1976.

Pertinente aclaración de nuestro colaborador Gustavo Olague, respecto a la efeméride del lunes (15): Raúl Navarro, héroe de los Venados de Mazatlán con un jonrón con las bases llenas contra los Petroleros de Poza Rica, en la Serie por el campeonato del beisbol invernal, en 1955, era cubano, no puertorriqueño.

**“Habla de tus bendiciones, más que de tus cargas”. Tim Tebow.