COLUMNA

Tirabuzón

Algodoneros de Guasave jugarán en España

Juan Alonso Juárez

18/02/2021 | 00:06 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Algodoneros de Guasave sorprendieron al mundo de la pelota, anunciando que en septiembre próximo estarán en España, para participar en el torneo internacional “Copa de Beisbol de Barcelona”.

El club de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, que ayer citó a conferencia de prensa, será el tercero de la pelota profesional azteca en andar bien lejos de su base, en su caso, del ámbito de Estados Unidos y la zona del Caribe.

En 1966, los campeones vigentes Tigres capitalinos fueron premiados por su dueño, el ingeniero Alejo Peralta y DC, con una gira a Japón en la que perdieron los 13 juegos que disputaron y en 1995, los Diablos Rojos ganaron uno y empataron tres en Taiwán.

Los Algodoneros, quienes participarán en clínicas y otras actividades, jugarán contra combinados de Holanda, Italia, Japón y los anfitriones, en la Barcelona del argentino Lionel Messi, donde en 1992, el beisbol se convirtió en deporte olímpico.

TRES de tres: Los lanzadores dominicanos Frankie Montas (Oakland) y Luis Frías (Arizona) y el cátcher de los Diamondbacks, Stephen Vogt, primeros contagiados por Covid-19 en la incipiente pretemporada.

Los Cerveceros de Milwaukee no incluyeron entre sus invitados al spring training a Dustin Peterson (.316, 11, 29), la buena contratación de los Sultanes de Monterrey que se marchó en diciembre, tras lograr un acuerdo para las menores.

Un juez decidirá hoy jueves la suerte del ex ligamayorista dominicano, Eugenio Vélez, preso desde hace casi un año, acusado de tráfico de armas. Lo agarraron los “sheriffes” al estilo americano con un rifle y cartuchos en su Mercedes Benz y disponía de un arsenal en su casa.

MURIÓ Ángel Mangual, utility puertorriqueño que ganó tres anillos de Serie Mundial con aquellos Atléticos de Oakland del tricampeonato (1972-1974) y que en 1977 estuvo un rato en la Liga Mexicana, en la nómina de los Rieleros de Aguascalientes (.245, 0, 10).

Mangual, quien cumpliría 74 años el mes próximo, decidió con un sencillo empuñando como emergente, en el noveno inning del cuarto juego de la Serie Mundial de 1972, versus Rojos de Cincinnati.

Y anotó la primera de las tres rayitas con que los Atléticos del empresario Charles Finley, quien tenía una mula de mascota, se impusieron 3-2 en el séptimo encuentro, en el River front Stadium de la “Máquina Roja” (Pete Rose, Johnny Bench, Joe Morgan, David Concepción, Atanasio Pérez, etc.).

"JUGUÉ en la Liga Americana y me gusta el bateador designado. Nos han dicho que este año no habrá DH en la Liga Nacional”. ¿Quién lo dijo? A) Derek Jeter, ahora en su papel de ejecutivo VIP. B) El líder del sindicato de jugadores, Tony Clark. C) David Ortiz, quien dice que el beisbol de hoy es aburrido.

La respuesta: Derek Jeter, CEO de los Marlins de Miami y en vísperas de echarse un clavado a la inmortalidad, preparando su tercera temporada en la empresa del conservador “viejo circuito”, que en 2020 adoptó la regla que data de 1973.

EN seguidillas.- Después de dos temporadas, el ex toletero Luis Alfonso García renunció a la gerencia deportiva de Águilas de Mexicali. Los emplumados calificaron a playoffs en la gestión del jalisciense, pero en ambos ciclos cayeron en primera ronda ante Tomateros (4-1) y Sultanes (4-2). (strikeout)… Los Mellizos de Minnesota asignaron a sus prácticas de las menores al relevista dominicano que brilló con los Naranjeros de Hermosillo en 2020-2021, Robinson Leyer… El pítcher México-estadounidense, Javier Guerra, sacó boleto para el spring training de los Nacionales de Washington, fuera de róster.

**"Si un entrenador mío dijera que alguien es indispensable, lo despediría”. Charles Finley.

duartesotoalonso9@gmail.com