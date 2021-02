COLUMNA

Tirabuzón

Confiscan cuatro cocodrilos a José Rijo

Juan Alonso Juárez

20/02/2021 | 12:52 AM

CIUDAD DE MÉXICO.- En República Dominicana, de una u otra forma y/o para bien o para mal, los personajes del beisbol, bigleaguers vigentes o en retiro, son noticia frecuente en periódicos, portales, radio, cine y televisión.

Las autoridades allanaron en la localidad de San Cristóbal una de las fincas del próspero ex lanzador José Rijo, atendiendo una denuncia y miren lo que encontraron: cuatro cocodrilos, uno de ellos muerto.

El Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 1990, dijo desde Estados Unidos, que los tenía para “garantizar su preservación, porque siempre ha sido un amante de los animales y la protección de la fauna por su conciencia sobre la importancia del medio ambiente”.

Rijo, quien aseguró que fracasaron sus gestiones para donar su “colección” a un zoológico público, se comprometió a comparecer para explicar a detalle cómo se hizo de los reptiles.

PRIMER fin de semana de la pretemporada 2021 en Grandes Ligas y ya con actividad de lanzadores, receptores, anticipados y remisos de los 30 equipos en los campos de entrenamientos de Arizona y Florida.

De no haber contratiempos, léase contagios masivos que no paran en Estados Unidos, los juegos de preparación empezarán el día 28 del mes en curso en las emblemáticas ligas del Cáctus y Toronja.

Hasta ayer, el coloso del norte registraba casi 30 millones de afectados y cerca de 500 mil defunciones, aunque en un escenario promisorio donde la vacuna está por llegar para su venta a las farmacias.

LLEGÓ a su fin la carrera de Tim Tebow por llegar a Grandes Ligas. Eso no es fácil y el ex jugador de la NFL lo comprobó durante tres temporadas en las menores de los Mets de Nueva York, quienes al anunciar el adiós del atleta de 33 años, se vanagloriaron que al menos pudo jugar en AAA.

Tebow, quien en tres años en sucursales, promedió .223 con 18 jonrones y 107 remolcadas en 287 juegos, no pudo emular a sus famosos antecesores Bo Jackson y Deion Sanders, triunfadores en ambas disciplinas.

Que le sirva de consuelo la historia de Michael Jordan, cuando renunció después de probar en una campaña en la filial AA de los Medias Blancas de Chicago, en 1994, aunque al ícono de la NBA de fama universal perjudicó la huelga que paró al Big Show en la recta final de ese ciclo y parte de 1995.

**“Oye, tú no eres de aquí. Siéntate, este no es tú himno, vete a casa”. De un bigleaguer no identificado, para Sergio Romo, cuando llegó a las Mayores.

En seguidillas.- Los Cachorros de Chicago reportan lesionado del bíceps derecho al pitcher yucateco Manuel Rodríguez… Humberto Castellanos seguía hasta ayer sábado ausente del campamento de los Diamondbacks de Arizona, atorado por el trámite de la visa… El dominicano Manuel Mota, un bateador de .300 en 12 de 20 campañas en el Big Show (.304, 34 jrs., 438 cp, 125 h2, 52 h3, 50 robos) y que en 1993-1994 dirigió a Águilas de Mexicali, celebró su cumpleaños 83 con un mariachi de cuerpo presente. Trabaja para los Dodgers desde 1969.