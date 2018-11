Tiroteo durante una fiesta universitaria en un bar de California deja 13 muertos

CDMX (Sin Embargo)._ La madrugada de este jueves en un restaurante-bar de la ciudad de Thousand Oaks, en California, Estados Unidos. De acuerdo con información publicada por medios locales, el ataque dejó 12 muertos y al atacante abatido.

En los primeros reportes de las autoridades, citados por la prensa estadounidense, en el interior del establecimiento denominado "Borderline Bar & Grill" se escucharon cerca de 30 detonaciones.

#OaksInc: Firefighters and first responders are arriving on scene of a report of a shooting at an establishment in @CityofTO. PD is working to secure scene. Multiple injuries reported. @VCFD