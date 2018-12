Tita dedica su vida a realizar piÃ±atas para los mazatlecos

Tita dedica su vida a realizar piñatas para los mazatlecos

Tras jubilarse como arquitecta, María Luisa Robles se dedicó a la elaboración de piñatas y ya lleva 15 años en el negocio

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ ¿Quién iba a imaginar que una arquitecta de profesión y jubilada, dedicaría sus días de descanso a elaborar piñatas?, esa pregunta se la hace María Luisa Robles Jiménez, mejor conocida como “La Tita”, al voltear y ver su negocio de piñatas, las cuales durante estas fiestas decembrinas son muy solcitadas por los mazatlecos.

Piñatas “La Tita” se encuentra sobre avenida Juan Pablo II, en la Colonia Villa Galaxia, sus compradores ya saben dónde encontrarla.

Tras 15 años de consolidarlo y hacerse famosos por sus diseños tradicionales y otros originales, Tita y su hija han logrado que los mazatlecos se enamoren de sus piñatas, de solicitarlas con meses de anticipación y de apresurarse para no quedarse sin la suya.

“Es una historia muy divertida, nosotros somos de Guadalajara, Jalisco, yo soy arquitecta, trabajé muchos años, me jubilé y cuando mi hijo se casó lo hizo con una mazatlecos y como buena madre lo seguí, estando aquí no sabía en qué ocupar mi tiempo y me recomendaron hacer esto y aquí estoy quince años después con todas las piñatas rodeándome”, declaró.

Las tiene de todos los personajes, de todos los colores y tamaños, también las hay personalizadas, del gusto y el diseño que prefiera el cliente, pero las que se venden más rápido en esta época decembrinas son sus tradicionales esferas, sus estrellas, los renos y los burros.

Están desde los 150 pesos hasta los 360 pesos, el precio vale la calidad y la especialidad al gusto del cliente, dice.

“Hacer una piñata lleva su tiempo, una te lleva casi un día entero, desde que le colocas el papel crepé, nosotros lo cosemos y lo pegamos, todo hecho a mano entre mi hija y yo, pero hay alguien que nos maquila la piñata, nosotras las decoramos. Cada esfera, por ejemplo, es diseño único, les pintamos las nochebuenas, les ponemos listones, brillos, ninguna es igual a la otra y son las que más rápido se van”, comentó.

- ¿Por qué Tita?, se le preguntó.

“Fíjate que nadie en Guadalajara me conoce como Tita pero aquí en Mazatlán si, resulta que no sabíamos cómo ponerle al local y una de mis nietas así me llama, justo cuando pensábamos en el nombre pasó ella gritando ‘tita’, así se le quedó”, dijo.

Las piñatas de La Tita no solo son usadas por las familias mazatlecas, sino por hoteles, empresas y escuelas, algunas son para las posadas y otras como decoración de las fiestas navideñas y así hacer lucir cada establecimiento.

Sin embargo, durante todo el año, de lunes a domingo, Piñatas La Tita está abierto y disponible para cualquier cumpleaños, con superhéroes que esperan ser comprados e incluso con alguna que otra piñata en forma de botella de cerveza para los más intrépidos.