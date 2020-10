Titans se sobreponen a ausencias por Covid y superan a Bills, en la NFL

NASHVILLE, Tennessee._ La espera causada por el primer brote de Covid-19 en la NFL dejó diezmados a los Titans de Tennessee.

Pero hallaron la forma de mantenerse invictos.

Ryan Tannehill lanzó para tres anotaciones y logró otra mediante un acarreo en el duelo que los Titans ganaron por paliza de 42-16 sobre los Bills de Buffalo.

📺: More coverage on @nflnetwork pic.twitter.com/D6qERHzq2M

Every catch from @Brown1arthur 's return to action #BUFvsTEN

Fue un inusitado partido de martes por la noche, entre dos de los cinco equipos que se mantenían invictos en la campaña de la NFL. El compromiso se pospuso dos días luego que surgió otro par de resultados positivos de coronavirus en las filas de Tennessee, la semana pasada.

Los Titans (4-0) continuaron su mejor comienzo desde que ganaron sus primeros 10 partidos en 2008. Lo han conseguido pese a las interrupciones en su actividad desde el 27 de septiembre, cuando disputaron su último encuentro, en Minnesota.

Malcolm Butler interceptó dos pases y devolvió el segundo a lo largo de 68 yardas. Ambos dejaron puesta la mesa para touchdowns por Tennessee.

Tannehill's fourth total TD of the night puts the @Titans up 42-16. #Titans

📺: #BUFvsTEN on CBS

📱: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/OpBjfUCJHl pic.twitter.com/cogSs3djFL