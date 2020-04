Titular del CNI, primer funcionario federal de alto nivel contagiado por Covid-19

David Pérez Esparza fue hospitalizado la madrugada de este lunes tras haberse infectado del coronavirus hace unos días

Noroeste / Redacción

David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información (CNI), que depende del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), fue hospitalizado la madrugada de este lunes 6 de abril tras haberse infectado del coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) hace unos días.

Hasta ayer domingo 5 de abril, el funcionario federal, de 34 años de edad, se encontraba en su domicilio en cuarentena, sin embargo, desde la madrugada de hoy es atendido en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", en la Ciudad de México.

"Wish me luck [Deséenme suerte] [...] En los últimos días he tenido dolores que nunca antes en mi vida había sentido. Antier [viernes 3 de abril] fue mucha tos y sin poder respirar [...] Hoy [ayer domingo 5 de abril] me levanté temblando y con la mitad de la cabeza congelada", publicó Pérez Esparza en su cuenta de la red social Facebook.

"¿Qué será mañana? no lo sé, pero sí sé que esto que tengo ha matado ya a miles [...] y ahora entiendo por qué [...] Por favor, cuídense mucho y, si pueden, #Quédateencasa", agregó el encargado de coadyuvar los esfuerzos en materia de incidencia delictiva y reducción de violencia.

Según le dijeron fuentes allegadas del funcionario federal al diario Reforma, Pérez Esparza presenta síntomas que incluyen fiebre, tos seca, dolor de huesos, dolor de articulaciones, falta de apetito, cansancio, malestar estomacal y vómito.

Según el mismo rotativo, Pérez Esparza, es el primer funcionario de alto nivel del Gobierno Federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en enfermar por el coronavirus.

Pérez Esparza encabezó el 22 de marzo pasado un evento en el SESNSP, correspondiente a la firma de un convenio de colaboración entre el CNI y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), para el levantamiento de una encuesta en centros penitenciarios.

En dicho evento compartió la mesa del templete con dos servidores públicos, y asistieron al menos seis personas, según fotografías que difundió el propio Pérez Esparza.

Una de las funcionarias que entró en aislamiento es Yulia Valeria Guzmán Espinoza, directora general de Coordinación Operativa del SESNSP.

En sus redes, la funcionario federal sonorense explicó que el jueves 2 de abril pasado tuvo "contacto a distancia" con una persona que dio positivo al coronavirus Covid-19, en referencia al titular del CNI.

"Ya establecí contacto con las autoridades de salud y la recomendación fue mi aislamiento domiciliario y estar al pendiente de cualquier síntoma en los próximos 5 días [...] Espero en Dios las medidas preventivas que he realizado durante todos estos días funcionen y que mi sistema inmune esté fuerte para no permitir la llegada del virus", escribió Guzmán Espinosa en Facebook.

Fuentes consultadas por el Reforma indicaron que el contagio de Pérez Esparza es de tipo comunitario y que se desconoce dónde o quién lo contagió.

Ante ello, al menos 40 empleados del CNI y de otras áreas del SESNSP dejaron de laborar de forma presencial y entraron a aislamiento preventivo.

Además, el Secretariado Ejecutivo del SNSP ordenó la sanitización de distintas áreas del órgano que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Alfonso Durazo Montaño.

Pérez Esparza es internacionalista con subespecialidad en Prospectiva Estratégica, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Además, cuenta con tres títulos de posgrado.

Según su perfil disponible en el portal del SESNSP, es maestro en Ciencias de la Seguridad, en Política Pública y en Economía y Resolución de Conflictos, por distintas universidades.

El funcionario federal es titular del CNI desde el 1 de enero de 2019.