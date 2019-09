Tlajomulco, Jalisco: hallan al menos 17 muertos en fosa; y en MichoacÃ¡n, hoy ya van 11 muertos

Tlajomulco, Jalisco: hallan al menos 17 muertos en fosa; y en Michoacán, hoy ya van 11 muertos

En mayo, autoridades jaliscienses encontraron en una finca de Tlajomulco 18 bolsas con restos de al menos 25 personas; en junio, hallaron 10 cuerpos en Tonalá. Mientras que Michoacán vive días sumergido en la violencia; el pasado viernes policías comunitarios se enfrentaron a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Municipio de Tepalcatepec. El saldo: 9 muertos y 11 heridos

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Ayer, autoridades de Jalisco hallaron 17 bolsas con restos humanos, estaban enterradas en el interior de una vivienda del Fraccionamiento Villa Fontana Aqua, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Mientras tanto, en Michoacán 11 personas fueron ejecutadas en las últimas 24 horas.

De acuerdo con información oficial, alrededor de las 09:00 horas de ayer, el número de emergencias recibió un reporte en el que se hacía referencia a olores fétidos al interior de un predio, en el citado municipio jalisciense.

De inmediato, policías locales se trasladaron al sitio, ingresaron al inmueble y en el patio localizaron una bolsa con presuntos restos humanos, por lo que se dieron a la tarea de llamar a elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) para confirmar o descartar la hipótesis.

Una vez que se certificó la existencia de restos humanos, las bolsas que los contenían fueron enviadas al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. La finca donde se produjo el hallazgo se localiza en el cruce de las calles Villa Huelva y Avenida Chulavista.

Mientras tanto, en lo que va de este domingo, 11 personas han sido ejecutadas en Michoacán, en cuatro diferentes hechos.

El primer suceso ocurrió en Morelia, en un inmueble fueron encontrados cinco hombres muertos y dos mujeres heridas en la calle Presa Sabaneta, colonia La Presa de Los Reyes, alrededor de las 6:30 horas, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.

Las víctimas presentaban heridas producidas por armas de fuego; las mujeres fueron trasladadas al hospital. Asimismo, las autoridades localizaron balas que serán analizadas, señaló la Fiscalía de Michoacán.

Posteriormente, alrededor de las 11:00 horas seis hombres fueron atacados por un grupo de civiles armados; cuatro de ellos murieron, los otros dos están lesionados, en la colonia Los Coyotes, ubicada en la carretera La Mira- Arteaga, municipio Lázaro Cárdenas.

Mientras en la comunidad Estanzuela, municipio de Tepalcatepec, fue hallado un cadáver de un hombre en estado de descomposición y con múltiples heridas de arma de fuego.

En tanto que, en una cancha de futbol de la tenencia La Cañada, de Coeneo, fue encontrado el cuerpo ensangrentado de un hombre.

UNA FOSA LLAMADA JALISCO

El pasado 17 de mayo, también en el Municipio de Tlajomulco, la Fiscalía General del Estado y el Ejército hallaron en una finca 18 bolsas y dos contenedores con restos humanos y estimaron que podrían ser de hasta 25 personas.

Representantes de dichas dependencias informaron que encontraron los restos la madrugada de hoy, alrededor de las 1:40 horas, en la colonia La Coladera, cuando personal militar vigilaba la zona y se percataron de una camioneta tipo pick-up. De acuerdo con los funcionarios, habrían intentado acercarse para revisarla, pero quienes viajaban en el vehículo les dispararon, por lo que habría iniciado un enfrentamiento.

El Fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Santos, explicó en conferencia que militares siguieron con la búsqueda de los agresores y cuando circulaban por la calle 16 de Septiembre una persona les pidió ayuda porque habría escapado de una casa de seguridad cercana.

Los militares se trasladaron al lugar indicado por la persona y encontraron a tres personas que habrían sido secuestradas; por estos hechos detuvieron a tres personas.

Los cuerpos pertenecerían a personas que habían sido privadas de su libertad, de acuerdo con la información oficial. Dos de las víctimas ya fueron identificadas, detalló Solís Gómez.

El Fiscal también informó que en calle Río Bravo de la colonia Quinta Velarde, en Guadalajara, se hallaron siete cráneos.

Un mes más tarde, al menos diez cadáveres y nueve bolsas con restos humanos fueron hallados en un domicilio de la población de Tonalá, en Jalisco, informó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

Fuentes del IJCF informaron a medios de comunicación que los cuerpos y las bolsas que estaban dentro de una casona correspondían a siete hombres y tres mujeres que hasta el momento no han sido identificados.

Los cuerpos restantes fueron hallados en el jardín de unos 200 metros cuadrados, donde también estaban enterradas las bolsas.

MICHOACÁN: CÁRTELES Y AUTODEFENSAS

El pasado viernes se registró un enfrentamiento entre autodefensas e integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ocurrió en Tepalcatepec. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la confrontación dejó un saldo de 9 personas muertas y 11 lesionadas.

A través de su cuenta de Twitter, la dependencia informó que los enfrentamientos se registraron durante la madrugada, y que las autoridades localizaron 11 vehículos con impactos de arma de fuego.

Luego de que se diera a conocer el enfrentamiento enTepalcatepec, ayer este diario informó que presuntos integrantes de la Policía Comunitaria de dicho municipio de Michoacán difundieron un video donde defienden su actuación y además muestran los cuerpos del sicarios abatidos.

Con un corrido de fondo, la grabación, captada con un dron, muestra imágenes de momentos posteriores al enfrentamiento. En el video se ve una carretera de Tepalcatepec, decenas de autos esperando y cadáveres vestidos con el uniforme utilizado por los presuntos miembros del CJNG.

“Hoy vamos a luchar por nuestro pueblo, pueblo valiente que me enorgullece, soy un michoacano. Ya me colgué el arma y hoy me he convertido en un comunitario. Un pueblo de esperanza y gente buena, y en todo lo bueno ya todos sabemos que existe lo malo. Vamos por el cambio porque de todo esto ya estamos cansados”, dice el corrido.

Pero eso no es todo. A principios de agosto, Uruapan y todo México se vio sorprendido cuando se hallaron los cuerpos de 19 personas en tres eventos vinculados con las disputas que mantienen los cárteles de la droga en Uruapan. En aquella ocasión, varios cuerpos pendían de un puente.

Sobre los cuerpos colgados en un puente, Adrián López Solís, Fiscal General de Michoacán, confirmó que se hallaron los cadáveres de 19 personas en tres eventos vinculados con las disputas que mantienen los cárteles de la droga en Uruapan.

“La Fiscalía General del Estado de Michoacán informa que se ha dado inicio a la investigación de tres eventos registrados esta mañana en el municipio de Uruapan”, dijo en conferencia de prensa el funcionario.

Asimismo, detalló que el equipo multidisciplinario de servicios periciales de la Fiscalía regional se trasladó al libramiento oriente de aquella ciudad, donde localizó nueve cuerpos sin vida, los cuales corresponden a siete hombres y dos mujeres.

El auge de la violencia en esa región de Michoacán se remonta a hace más de una década. El 6 de septiembre del 2006, narcotraficantes del cártel de La Familia Michoacana arrojaron las cabezas de cinco hombres en la pista de baile de un bar en Uruapan, donde además dejaron una cartulina con advertencias a un grupo rival.

Se considera que ese suceso fue el detonante de la inseguridad en la zona, que no ha remitido.

México padece una ola de violencia en la mayoría de delitos tanto de alto como de bajo impacto. Por ejemplo, en el primer semestre del año se registraron 17 mil 138 homicidios dolosos, lo que supone una media de 95.2 asesinatos diarios y un 7.2 por ciento superior respecto a las estadísticas del primer semestre del 2018, cuando se reportaron 15 mil 973 casos.

HOMICIDIOS EN MÉXICO

El pasado 20 de agosto, este diario informó que de enero a julio de 2019 se iniciaron en todo el país 17 mil 164 carpetas de investigación por homicidios dolosos, cifra 3.2 por ciento superior a la registrada durante el mismo periodo de tiempo del año pasado, revelan datos del SESNSP.

De las 17 mil 164 investigaciones por homicidios dolosos se sabe que en 12 mil 79 estuvo involucrada un arma de fuego.

La cifra convierte a julio en el segundo mes más violento de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador con 2 mil 547 investigaciones por dicho delito, mientras que en junio, cuando se registró la mayor cifra, fueron 2 mil 556.

Las entidades con mayor incidencia de homicidio desde enero fueron: Guanajuato, con mil 568; Baja California, con mil 525; Chihuahua, con mil 268; Guerrero, donde se registraron 946; en Veracruz fueron 835 y en Michoacán 809.

En dichos estados sólo en julio se iniciaron 185 carpetas por homicidio doloso en Guanajuato; 263 en Baja California; 202 en Chihuahua; 155 en Guerrero; 121 en Veracruz y 127 en Michoacán.

Los estados donde menos carpetas de investigación fueron abiertas en el mismo periodos de tiempo son: Yucatán, con 18; Campeche, con 35; Aguascalientes, donde fueron 52; Tlaxcala y Durango con 91 cada uno; y Nayarit, donde se iniciaron 98 carpetas de investigación.

En cuanto a investigaciones por feminicidio, se iniciaron en el país 540.

Julio registró la mayor cantidad de este delito en los últimos siete meses, con 85 casos, superior a los 81 de junio.

Los estados con más casos fueron Veracruz, donde iniciaron 114 carpetas de investigación por dicho delito; Nuevo León con 32; Puebla con 36; en Sinaloa y Ciudad de México hubo en cada una 26; en Chihuahua, 25 y en Sonora, 24.

-Con información de EFE.